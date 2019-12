Historisk kro i flammer: - Det er ikke til at holde ud

Søndag eftermiddag er der udbrudt brand i den kendte danske kro Støvlet Katrines Hus i Sorø. To personer er kørt på hospitalet til observation efter en kraftig røgudvikling.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Der er lige nu en kraftig røgudvikling. Ingen personer er kommet til slemt til skade, men to personer er kørt en tur på hospitalet til tjek for røgforgiftning, siger vagthavende Stefan Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Politiet fortæller desuden, at der er kraftig røg fra kroens køkken, og brandvæsenet arbejder på højtryk for at få røgen under kontrol. Alle personer i bygningen er blevet evakueret.

Ifølge ejeren af Støvlet Katrines Hus, Lars Hagen Mortensen, opstod branden i restaurantens køkken, men det vides endnu ikke, hvordan branden opstod. Han er dog glad for, at restauranten holdt lukket, da branden pludselig opstod.

- Det er ikke til at holde ud det her. Jeg har prøvet det én gang. Jeg havde ikke forventet, at det skulle ske igen, siger Lars Hagen Mortensen til TV2 Øst.

Under kontrol

- Man er ved at få branden under kontrol, og man er ved at få styr på alle værdierne i huset, lyder den seneste melding fra politiet fra vagthavende Stefan Jensen.

Kroen er opkaldt efter Kong Christian VII's elskerinde Støvlet Katrine og har en historie helt tilbage fra 1771.

