Historisk LTF-sag: Nægter sig skyldig

En 34-årig mand, som onsdag var tiltalt for at bære en Loyal to Familia-kasket, nægter sig skyldig

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 34-årig mand sad onsdag eftermiddag på anklagebænken for at have båret en Loyal to Familia-relateret kasket. Sagen er den første af sin slags i Danmark.

Han var tiltalt for i det offentlige rum at bære en sort kasket med et hvidt 'F'-symbol, som ifølge anklageskriftet kan henføres til banden Loyal to Familia. Tøjgenstande, som indeholder bandens symboler eller bogstaver, er ulovlige.

Manden nægter sig skyldig.

- Jeg har hørt om LTF før og har venner, som er med i LTF, sagde manden i retten, hvorpå anklager Andreas Emil Christensen spurgte, om han selv er medlem af LTF.

- Det kan jeg ikke udtale mig om, svarede han.

'Kasketten kan let anskaffes'

Episoden, som førte til tiltalen, udspillede sig 13. september klokken 23.50 sidste år på Blågårds Plads i København, hvor den 34-årige desuden er omfattet af et zoneforbud.

I retten nægtede manden således at have båret kasketten den pågældende aften.

- Den lå på jorden, da politiet henvendte sig til mig, sagde han og forklarede, at han dog før havde båret den slags kasketter, og at de let kan anskaffes på lovlig vis.

- Jeg kan tage en taxa nu og købe sådan en kasket i en butik i løbet af ti minutter, sagde han.

Politimanden, som i september henvendte sig til manden, vidnede selv i retten.

Han forklarede, at den 34-årige bar kasketten den aften, og at den faldt af, da manden efter noget tumult blev lagt i håndjern. Det fik den tiltalte til at ryste på hovedet.

- Jeg har to gange set ham med kasketten på, sagde politimanden videre.

På grund af sagens omfang, som blandt andet indbefatter brug af flere vidner, er der afsat en ekstra retsdag inden en eventuel domsfældelse. Den er berammet til 1. marts i år.

Første i Danmark

4. september sidste år blev det af politiet forbudt at køre Loyal to Familia videre, og det blev ligeledes forbudt at gå med tøj, som indeholder bandens symboler og bogstaver.

Men ifølge Københavns Politi har LTF siden forsøgt at omgå forbuddet mod at bruge bandens logoer ved at erstatte det velkendte 'LTF'-logo med et 'F'.

Det har således ført til onsdagens tiltale af den 34-årige, da han 13. september sidste år ifølge politiet blev set på Blågårds Plads bære på den sorte kasket med det påtrykte hvide 'F'.

I sagen er det således anklagemyndighedens opgave at bevise, at det hvide 'F' kan henføres til 'LTF', samt at den 34-årige har en tilknytning til banden. Strafferammen er op til syv dagens fængsel.

Retssagen er den første af sin slags, hvor en person er tiltalt for at gå med den forbudte bandes logoer eller bogstaver, men en stribe andre retssager er på vej flere steder i landet.

