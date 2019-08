Historisk narkofangst på dansk ø

Bornholms Politi har i forbindelse med en sag, der skal for retten i nærmeste fremtid, foretaget den største beslaglæggelse af hård narkotika på Bornholm nogensinde.

Helt præcist indgår 5.764 gram amfetamin og 4.357 gram exstasy i retssagen, hvor én person foreløbigt er tiltalt. Det meddeler TV 2/Bornholm.

Stofferne er fundet på to adresser på Bornholm, der begge har tilknytning til den 39-årige mand.

Fundet skønnes at have en værdi af cirka to millioner kroner, hvis det sættes til slag på gadeplan.

Vicepolitiinspektør Henrik Schou fra Bornholms Politi oplyser til TV 2/Bornholm, at man tilbage i februar 2019 fik et tip, om de store mængder stoffer på øen.

- Vi startede med at efterforske, og det førte til at vi kunne foretage ransagning og beslaglægge den store mængde narkotika i maj måned, hvor den 39-årige blev anholdt, fortæller Henrik Schou til den regionale tv-station.

Henrik Schou ønsker for nuværende ikke at oplyse, hvordan stofferne er kommet til Bornholm. Men man mener, at at den 39-årige har været en såkaldt mellemhandler, der har fordelt stofferne ud til andre sælgere, og altså ikke direkte ud til misbrugerne.

- Det er vores opfattelse, at der har været andre både over og under ham i et hierarki. Mere kan jeg ikke oplyse nu på grund af efterforskningen, siger Henrik Schou.

Og chefanklager Benthe Pedersen Lund fra Bornholms Politi forventer, at der venter den 39-årige en hård straf:

-- Jeg vil ikke stå her i dag og sige, hvor mange års fængsel den anklagede skal have, når han er for retten. Det vil jeg gemme til min procedure, siger hun til TV 2/Bornholm. Men adspurgt, om det bliver over eller under fem år svarer hun promte:

- Det bliver over!