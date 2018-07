Historisk retssag udskudt igen-igen

Sagen mod Joaquin 'El Chapo' Guzmán, som er tiltalt for at lede et af verdens største narko-imperier, kommer alligevel ikke for retten i New York til september som planlagt.

Det afgjorde dommer ved den føderale domstol i Brooklyn Brian Cogan i sidste uge ifølge nyhedsbureauet AFP.

Efter en begæring fra den berygtede mexicaners forsvarer, Eduardo Balarezo, udskydes sagen 60 dage, således at første retsdag bliver 5. november i stedet for 5. september.

Oprindeligt skulle sagen have været indledt i foråret.

Balarezo argumenterede tidligere på måneden for endnu en udsættelse, idet de tusinder af nye dokumenter i sagen, som anklagemyndigheden har frembragt, gør, at han ikke kan nå at være klar til september.

Derudover har Balarezo anmodet om, at retssagen flyttes fra Brooklyn til Manhattan eller alternativt helt ud af New York og til Philadelphia i delstaten Pennsylvania.

Det har tiltrukket sig stor offentlig opmærksomhed, hver gang Guzmán har skullet transporteres fra fængslet på Manhattan til retten i Brooklyn, og forsvareren frygter, at virakken vil kunne påvirke kommende jurymedlemmer.

Narkobarons brutale liv: Frokost før henrettelser

Den 61-årige Guzmán er tiltalt for at lede det såkaldte Sinaloa-kartel og har siddet varetægtsfængslet, siden han blev udleveret til USA 19. januar sidste år. Inden da var han to gange flygtet fra mexicanske fængsler.

Han er tiltalt for 17 forhold, herunder indsmugling af ikke under 20 tons kokain til USA.

Retssagen ventes at vare 12 uger. Såfremt han bliver dømt, forventes han at skulle tilbringe resten af sit liv i et topsikret amerikansk fængsel.

Næste høring i sagen er 14. august.