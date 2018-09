Historisk sølvtyveri: Få tre millioner kroner i dusør

Natten til lørdag blev sølv for op mod 10 millioner kroner stjålet fra en villa i Nordsjælland. Nu udlodder ejeren håbefuldt en dusør på tre millioner kroner til dem, der kan skaffe sølvtøjet hjem

Indbrudstyve slap lørdag nat af sted med tyvekoster for en værdi på op mod 10 millioner kroner. Det skete efter et indbrud i en villa i Gentofte, hvor tyvene stjal 35 kilo historisk sølvtøj. Nu udlodder ejeren af sølvtøjet en dusør på tre millioner kroner til den mand eller kvinde, der kan få det tilbage til rette ejermand.

Det bekræfter Henrik Sejer, politikommisær ved Nordsjællands Politi overfor Ekstra Bladet og fortæller, at indbruddet var udført meget professionelt.

- Tyvene har skaffet sig adgang til førstesalen via en stige og på den måde omgået husets alarmsystem. Alt i alt kan jeg sige, at indbruddet var udført meget professionelt, siger Henrik Sejer til Ekstra Bladet.

Politikommisæren kan ikke oplyse identiteten på ejeren, men forsikrer om, at hvis man kommer med tip der kan hjælpe i sagen, kan det betale sig.

- Har du informationer om gerningsmænd eller lignende, skal du kontakte politiet. Så skal vi nok sætte dig i forbindelse med ejeren af sølvtøjet, så du kan få dine tre millioner, lover Henrik Sejer, politikommisær ved Nordsjællands Politi.

Eftersøgt i hele Europa

Sølvtøjet har en værdi på 10 millioner kroner. Men da det er dansk kulturskat, er det ikke så nemt at komme af med.

- For at sælge det historiske sølvtøj på lovmæssig vis skal man søge tilladelse gennem eksportrådet. Og da sølvtøjet nu er eftersøgt i hele Europa, vil det ikke være muligt at få en sådan tilladelse, siger politikommisæren til Ekstra Bladet.

Henrik Sejer, politikommisær ved Nordsjællands Politi kan ikke udtale sig om, om der skulle være nogen mistænkte i sagen.

