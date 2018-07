Historisk tiltale: Iman bifaldt jødedrab i fredagsprædiken

Imamen er tiltalt for i sin fredagsprædiken fra marts 2017 at sige:

'Et kalifat, der bringer med sig alt det gode, retledning, retfærdighed og barmhjertighed. Himlen vil lade hvert enkelt dråbe falde, og jorden vil lade hvert enkelt plante gro som udtryk for Guds tilfredshed over den kommende stat, den retledede kalifats stat, der vil reparere, hvad Vesten har korrumperet. Og fra denne muslimske nation vil der med Guds tilladelse rejse sig et kalifat, der indfører Guds Sharia og genopliver Guds budbringers sædvane, og som udfører Jihad for Guds sag, og forener den muslimske nation efter opløsning og disintegration, og som befrier Al-Aqsa moskeen fra zionisternes afskum, således at udsagnet fra Guds budbringer, fred være med ham, kan realiseres: ’Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig , så kom og dræb ham’’. Så vil den retledende stat blive realiseret, som vil indføre Guds Sharia og forene Guds tilbedere og rejse denne her nation, og udføre Jihad mod dens fjender, og befri Jerusalem, og rive den jødiske entitet op med rødderne, denne kolonialistiske korstogsbase.' Kilde: Anklagemyndigheden