Hit-rapper udstillet som stikker

Satudarah rockeren og rapperen A'typisk kalder den populære danske rapper Branco for 'en stikker'.

Det gjorde han søndag aften på sin Instagram profil i et opslag, der er flankeret af syv billeder, der fungerer som bevismateriale for påstanden.

Her skulle Branco, der de seneste år har udgivet det ene hit efter det andet, have talt med politiet i en sag, hvor en person blev dømt for drabsforsøg og udvist af Danmark efter at have skudt efter tre personer i Albertslund.

Branco var den ene af de tre personer, der blev skudt efter tilbage i juni 2018.

Branco bliver på Instagram kaldt for 'en stikker' af rockeren og rapperen A'typisk. De har ellers så sent som i november 2019 udgivet et nummer sammen. Foto: Sony

Af billederne på A'typisk Instagram-profil fremgår det, at Branco, hvis borgerlige navn er Benjamin, har udtalt sig i forbindelse med retssagen, der fik en dengang 25-årig tyrkisk mand sat bag tremmer og udvist af Danmark.

'Rats gets bats'

A'typisk, der rigtigt hedder Amin Kevlar, er til dagligt medlem af rockergrupperingen Satudarah.

I rockerkredse og det kriminelle miljø er det ikke velanset at snakke med og hjælpe politiet.

Det mener A'typisk, at Branco har gjort i sagen fra Albertslund tilbage i 2018, hvor der blev skudt 14 gange mod en bil, der havde tre personer i eller omkring den.

Branco var en af de personer.

Under politiets efterforskning har Branco været til afhøring hos politiet, hvor han har fortalt om sin oplevelse med attentatet. Derudover har den danske hitmager været en tur i retten i 2019 for at forklare sig.

Det er faldet A'typisk for brystet, der har sendt en større svada afsted mod Branco i et opslag på Instagram.

Her har han photoshoppet Brancos ansigt over på et billede af den amerikanske rapper 6ix9ine, der for nyligt har været igennem en meget omtalt retssag i USA, hvor han angav sin tidligere bande og derfor selv slap for straf.

Derudover udstiller han Brancos udtalelser i retten og til politiet.

A'typisk lagde også et billede med teksten 'Rats gets Bats (stikkere får tæv med et bat, red.)', op på sin Instagram-story søndag.

Se de alvorlige beskyldninger fra A'typisk mod Branco herunder.

- Det passer ikke

A'typisk og Branco har ellers samarbejdet på flere numre de seneste år.

Så sent som i november 2019 udgav de et nummer sammen på A'typisk album 'A Niveau'.

'Risiko', som nummeret hedder, er fyldt med hentydninger til det kriminelle miljø og til skudepisoden fra Albertslund i 2018.

Branco har da også givet sin mening til kende om beskyldningerne på sin Instagtam-story, hvor han har lagt flere billeder op, der kraftigt tager afstand fra beskyldningerne fra A'typisk om at være en stikker.

'Du 40 år hahah og du vil stadig lege børnelege på instagram. Har lavet meget lort i mit liv, så folk kan sige hvad de vil, men én ting er sikkert, de kan ikk sige jeg stikker. Har aldrig stukket et ord til nogen. Det ved folk os godt. Det her handler ikke om stikkeri det her handler om ren ondt i røven', skriver rapperen med de filipinske rødder i en story på Instagram.

Ekstra Bladet har været i kontakt med advokat Tyge Trier, som repræsenterede Branco ved retssagen, der gik sin gang i 2019, ti måneder efter skudepisoden i Albertslund.

- Jeg mødte i Retten i Glostrup med Branco og havde som advokat fuld adgang til sagens materiale. Branco har på ingen måde bistået politiet med opklaring af sagen og udpegning af en gerningsperson. Slet, slet ikke. Gerningspersonen har selv forklaret i retten, at han var på stedet og afgav en række skud mod bilen, ligesom dommere og nævninge ud fra videoovervågning har konstateret, hvem der skød.

- Branco er jo blevet et meget stort navn i dansk musik. Personligt synes jeg, at det er kedeligt og meget uheldigt, at der bringes beskyldninger mod ham, som er uden grundlag i virkeligheden, skriver Tyge Trier i en mail til redaktionen.

'Man snakker slet ikke med pansere'

A'typisk giver ikke meget for Brancos bortforklaringer på Instagram.

'Hele din karriere er bygget op på løgn. Være ydmyg og erkend dine fejl / man snakker ikke med panserne! Ligesom dine egne venner da de blev skudt sagde de ikke noget. Og deres sager blev afsluttet uden nogen dom fordi de ikke gav ledetråde til panserne og bekræftede deres teorier.. De sagde bare de ikke vidste noget. To - tre ord!! Ikke som dig en hel roman. Hvorfor skulle du pludselig kæfte op?'

'Desuden hvilken gangster vidner i retten for at redde sig selv fordi de var sigtet for drabsforsøg på sin egen ven??',skriver A'typisk blandt andet i en story på Instagram mandag eftermiddag, der er rettet mod Branco.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra A'typisk og hans pladeselskab, men de er ikke vendt tilbage.