Hittebarn fundet i København er få dage gammel

En få dage gammel pige blev sent mandag aften fundet efterladt i Vanløse i København.

- Det var en borger, der fandt barnet svøbt ind i noget materiale. Barnet lå i et kryds, ikke på vejen, men ved en cykelsti i krydset ved Grøndals Parkvej og Gudenåvej, fortæller vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Han finder det og taget det med ind og orienterer myndighedernen. Barnet har det på findetidspunktet godt.

Spædbarn fundet ved park

Indlagt til tjek

Pigen var mellem nul og fem dage gammel, da hun blev fundet.

- Barnet har det ganske fornuftigt. Hun er indlagt rutinetjek, og jeg har ikke hørt, at der skal være noget med helbredstilstanden på pigen, fortæller Jesper Beuschel.

Myndighedernes plan for, hvordan et hittebarn skal håndteres Politiet skal finde forældrene: Myndighederne har en klar plan for, hvordan et hittebarn skal håndteres. – I første omgang gælder det om at tage sig af et pågældende barns umiddelbare trivsel. Det kan være et ophold på et sygehus, hvor det bliver undersøgt, fortæller Sten Kruse-blinkeberg, centerchef i center for familiepleje, Københavns Kommune. Samtidig vil politiet forsøge at klarlægge, hvem forældrene er. Et hittebarn vil blive anbragt i midlertidig familiepleje og derefter bortadopteret, hvis ikke det lykkes at finde de biologiske forældre. En eventuel adoption varetages af Statsforvaltningen. Socialrådgiver Mia Lund fortæller om processen: – Det er, som ved alle andre adoptioner. Her skelnes der ikke til, om det er såkaldt hittebørn eller andre børn, der skal adopteres. Forud for adoptionen er der et undersøgelses-og godkendelsesforløb. Selve adoptionen kan godt sættes i værk, inden de tre måneder, men den kan ikke gennemføres, før barnet er 3 måneder gammelt. – I den tid forsøger man at få placeret barnet hos en plejefamilie under så 'familielignende forhold' som muligt, siger hun. Det er kommunen og ikke Statsforvaltningen, der varetager barnet i den tid. - Ved sager om hittebørn er der ikke noget spor til de biologiske forældre. Er det noget I håndterer ved Statsforvaltningen? – i forbindelse med undersøgelsesforløbet taler vi med kommende adoptanter, om hvordan de håndterer, at omtale barnets historie, om det er hittebarn eller ej, siger Mia Lund. Vis mere Luk

Når pigen bliver udskrevet fra hospitalet, er det de sociale myndigheder i Københavns Kommune, der overtager plejen af hende.

Politiet kan ikke komme tættere på barnets identitet end, hvor gammel hun er.

- Det er svært at komme ind på en etnicitet, og vi kan risikere at udelukke nogle gode bud. Vi ved jo, at for eksempel gulsot kan ændre barnets hudfarve, siger Jesper Beuschel.

Leder efter moderen

Efter pigen blev fundet, leder politiet efter barnets mor og opfordrer alle, der har tips til at henvende sig.

- Dem, der har en mistanke, skal ikke tænke på, at de genererer politiet.

- Vi vil også opfordre til, at moderen kommer på banen. Det er tydeligt, at nogen har brug for hjælp, og det må være den primære opgave at skaffe denne her hjælp til moderen.

Derudover er politiet ved at undersøge, hvem er har været i området.