Hjælpsom 26-årig dræbt: Biltyv løsladt samme dag

En 26-årig mand blev dræbt lørdag morgen, da han stoppede op på motorvejen for at hjælpe til efter et solouheld. Chaufføren bag solouheldet stak af fra stedet. Han var forulykket i en VW Golf, men stak af i en Toyota Carina, som han stjal fra en anden mand, der også var stoppet op for at hjælpe.

Flugtbilisten blev først anholdt flere timer senere. Han blev løsladt lørdag eftermiddag efter endt afhøring.

Der er tale om en 26-årig mand - altså samme alder som den forbipasserende, der blev dræbt i kølvandet på det kaos, som solouheldet udløste.

Den oprindelige ulykkesbil var en, som den 26-årige havde lånt, men ellers bestod hans lørdag morgen primært af lovovertrædelser.

– Han bliver afhørt og sigtet for at have stjålet bilen, for at køre fra ulykkesstedet, for at køre uden kørekort og for muligvis at have været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, lød det fra Peter Grønbek, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi umiddelbart efter anholdelsen.

Et solouheld udløste et dødeligt kaos. Foto: Kenneth Meyer

Senere på eftermiddagen talte Ekstra Bladet med afløseren på vagtchef-posten, Lars Jørgensen.

Han kunne oplyse, at den 26-årige var kendt af politiet i forvejen. Manden var blevet løsladt, og de foreløbige undersøgelser viste, at han havde været påvirket.

– Som vagtchef kan jeg godt blive fortørnet over, at man tilsyneladende sætter sig påvirket bag rattet, og at det så udvikler sig til denne tragedie. Jeg ved godt, at det ord bliver brugt meget, men det er en tragedie, når en person bliver dræbt for at ville hjælpe.

Ligsyn mandag

Dramaet begyndte klokken fem om morgenen, hvor Køge Bugt Motorvejen og Amagermotorvejen mødes.

Den sigtede kørte galt i en VW Golf, og den forulykkede bil endte i yderste vognbane op mod autoværnet på den tosporede vej.

Manden kunne selv forlade bilen og gik derefter over i nødsporet på den anden side af vejen uden at sætte en advarselstrekant op. I nødsporet stoppede en venlig sjæl op i sin Toyota Carina for at hjælpe, men det fik han altså hurtig grund til at fortryde.

Men det var desværre ikke det værste, der skete i den tidlige morgentime.

En 26-årig forbipasserende var stoppet også op i nødsporet ved uheldsstedet, men så sker der en ny ulykke, der koster ham livet.

Politiet har ikke færdiggjort den endelige rapport, og der holdes først ligsyn mandag, men det er umiddelbart flere uheldige omstændigheder, der kostede den 26-årige livet.

– Der sker et følgeuheld, hvor to biler kommer bagfra i svinget med venstrekurve. I et forsøg på at køre forbi det havarerede køretøj, rammer de to biler hinanden. Den ene af bilerne ryger ud i nødsporet, siger Peter Grønbek:

– For helt at vide, hvad der er sket derude, skal der foretages flere afhøringer, der skal støbes sammen til det præcise forløb.

I følge politiets oplysninger er de to biler, der kom kørende kort efter Golfens solouheld en Renault Kangoo og en VW Touareg. Golfen holder i yderbanen, hvor vejen svinger, så Touaregen ser den først i sidste øjeblik. Touaregen forsøger at undvige og Renaulten rammer den bagfra. Touregen fortsætter derefter over i nødsporet, hvor den 26-årige, der netop er steget ud af en VW Passat, bliver ramt og dør.