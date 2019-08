Hjalp kvinde med bil-problemer: Blev anklaget for overgreb og mistede alt

Kenan Basic mistede sin kone og sit job, da han blev anklaget for seksuelle overgreb mod en kvinde, som han hjalp med at reparere en bil. Nu har hun indrømmet, at hun løj

Kenan Basic tilbragte en uge i fængsel, da han blev anklaget for seksuelle overgreb. Det kostede ham konen og jobbet.

Han blev løsladt, da anmelderen indrømmede, at hun havde løjet over for politiet. Hun er derfor fredag blevet idømt ni måneders betinget fængsel. Fem af månederne skal hun bo hos sin mor og dagligt melde sig på politistationen.

Det skriver News.com.au og Daily Mail.

Problemer med bilen

Den dengang 19-årige Caitlyn Gray havde problemer med sin bil 22. november sidste år, og hun var derfor kørt ind på en tankstation for at forsøge på at løse problemerne.

Kenan Basic kørte senere ind på samme tankstation, og han tilbød hende at hjælpe med reparationerne. Det tog dem omkring to timer at få løst problemerne med bilen.

Da bilen var klar til at køre igen, tilbød Kenan Basic at følge efter hende et stykke af vejen i tilfælde af, at bilen igen brød sammen. Det takkede Caitlyn Gray dog nej til.

Efterfølgende fortalte Gray politiet, at Kenan Basic havde sagt, hun 'skyldte ham et kram' for hjælpen. Han skulle desuden have bedt hende om oralsex eller et håndjob. Igen afviste Gray ham.

Ifølge Caitlyn Gray valgte han alligevel at følge efter hende, da hun kørte fra stedet, og da bilen igen brød sammen på en anden vej, gik han hen til hende.

Hun hævdede overfor politiet, at han på dette tidspunkt havde rørt hende i skridtet og på brysterne.

Fængslet

Dagen efter blev Kenan Basic anholdt, og han tilstod med det samme, at han havde hjulpet med at reparere bilen. Han blev fængslet, og efter fem dage talte politiet igen med Caitlyn Gray.

De prøvede at finde video-dokumentation fra overvågningskameraer på det sted, hvor bilen var brudt sammen anden gang, men det kunne de ikke finde. De spurgte hende derfor, om det var det rigtige sted.

- Ja, jeg har ingen grund til at lyve, fortalte hun politiet.

Da politiet igen udspurgte hende 29. november, altså syv dage efter hændelsen, lagde de vægt på, at en mand sad i fængsel på grund af hendes udtalelser. Derfor spurgte de igen, om hun havde løjet, og hun gik til bekendelse.

- Jeg ville ikke ende i problemer.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg ville i sidste ende have indrømmet det på grund af dårlig samvittighed, forklarede hun.

Dagen efter blev Kenan Basic løsladt.

Fredag er Caitlyn Gray blevet idømt betinget fængsel. Hun skal i en del af perioden bo hos sin mor, og hun skal dagligt melde sig på politistationen. Derudover skal hun stille 2000 australske dollars i sikkerhed, svarende til omkring 9.000 danske kroner.

Hun har anket dommen.