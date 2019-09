Hjem-IS-chauffør bestjålet i sin isbil

En chauffør fra Hjem-IS blev tirsdag berøvet, mens han sad i sin isbil.

Røveriet fandt sted tirsdag aften omkring klokken 18.30, da chaufføren holdt for at sælge is på en villavej ved navn Snedronningen i den nordøstlige del af Odense, oplyser Fyns Politi i en døgnrapport.

To personer af udenlandsk udseende ankom i en personbil, og den ene person steg ud af bilen og henvendte sig til chaufføren.

Det viste sig at være en afledningsmanøvre, og kort efter kørte de to mænd derfra i høj hastighed. Faktisk kørte de med så høj fart, at de var ved at påkøre en anden bil i en rundkørsel i nærheden.

Efterfølgende opdagede chaufføren, at hans pung var blevet stjålet. Den indeholdt byttepenge, og politiet har onsdag eftermiddag endnu ikke fået oplyst, hvor mange penge tyvene slap af sted med.

Chaufføren kunne kun give en detaljeret beskrivelse af den mand, som henvendte sig til ham i bilen, og han beskrives som mellemøstlig af udseende, 18-19 år, 160 cm høj, spinkel af bygning og med mellemlangt, sort hår. Han havde desuden et sort skæg på ti cm og talte dansk.