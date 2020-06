Hjemløs fængslet for voldtægt

60-årig kvinde voldtaget, da hun gav bekendt lov til at overnatte

En 41-årig mand, der er uden fast bopæl, fik lov til at overnatte hos en 60-årig kvinde i Rødovre, og det udnyttede han, ifølge politiet, til at voldtage hende.

Retten i Glostrup har i dag varetægtsfængslet den 41-årige frem til 2. juli.

Voldtægten skete angiveligt 30. maj, og den 41-årige var eftersøgt af politiet, da en betjent fik øje på ham søndag eftermiddag på et værested i Rødovre, og han blev anholdt.

Ifølge sigtelsen tvang manden den 60-årige kvinde til oralsex og samleje. Han forsøgte også, ifølge sigtelsen, at få kvinden til ikke at anmelde voldtægten til politiet.

- Jeg skærer halsen over på dig, hvis du sladrer om det, skal han have sagt. Derfor er han også sigtet for vidnetrusler.

Offeret og den sigtede er bekendte.