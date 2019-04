Hjemløs forsøgt brændt af: Lampeolie på sovepose

Tilbage i februar blev en sovende hjemløs mand vækket med flammer i fodenden af sin sovepose.



Hændelsen fandt sted på Skodsborg Station, og politiet har nu fået soveposen tilbage fra kriminaltekniske undersøgelser.



-Der er blevet fundet spor af en brandbar væske på den. Det formodes, at det muligvis er en form lampeolie, der er blevet anvendt, siger Henrik Suhr fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet..



På baggrund af fundet af lampeolie må man derfor formode, at en eller flere gerningsmænd bevidst har sat ild til den sovende mand.



Selvom forbrydelsen fandt sted på et offentligt sted, har det ikke været muligt for politiet at se noget mistænkeligt fra overvågningsvideoerne.



-Den hjemløse har desværre sovet på den side af stationen, hvor man ikke har overvågning, så derfor har vi ikke fået noget ud af videoerne i området.



Politiet har ikke fået nogen henvendelser fra vidner og har derfor ikke meget at gå efter i sagen, så sagen står fortsat som uopklaret.



Den hjemløse mand, der ikke kom noget til fysisk, har igennem hele forløbet været i kontakt med politiet, der siger, at han så småt er ved at komme sig efter den skræmmende oplevelse.



Forbrydelsen blev i første omgang anmeldt af en 61-årig mand, der kender den hjemløse, og som vanligt køber Hus Forbi af ham.



Ekstra Bladet har også været i kontakt med den hjemløse, der ikke ønsker at medvirke.