Hjemløs fundet død få dage efter overfald med rød maling: Nu er der nyt i sagen

Nyt i sagen om den 32-årige hjemløse Michael Cash, der blev fundet død dage efter et ydmygende overfald

'Der er han, sprayet til døde', lød det makabert i et kort videoklip, der søndag den 9. september blev delt og gik viralt på Facebook.

I klippet, som siden er blevet fjernet, ses en hjemløs mand siddende op ad en Tesco Express-forretning i Normanby i England lige efter, at han er blevet oversprøjtet med rød spraymaling.

Kun et par dage efter blev en mand fundet død på Eston Cemetery lige i nærheden, og efter et par timers spekulationer fra medierne, blev det bekræftet, at offeret var den selvsamme hjemløse mand, 32-årige Michael Cash.

Politiet fandt dog ikke grund til at forbinde dødsfaldet med det ydmygende overfald et par dage forinden. De mente ikke, at Michael Cashs døds kunne vurderes som mistænkelig.

Efter historien begyndte at tage fart i især de britiske medier, blev manden bag den ekstremt udskældte optagelse konfronteret foran sit hjem. Han bad efterfølgende om politibeskyttelse.

- Jeg postede videoen, og det er jeg ked af, jeg har ondt af fyrens familie. Men jeg var ikke ansvarlig for at spraye ham med maling – jeg kom bare ud og optog en video, forklarede Aaron James, da han stod frem i The Sun.

Mand anholdt

Nu er der imidlertid nyt i sagen om den nu afdøde hjemløse mand, for en 33-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at stå bag spraymaling-overfaldet på den hjemløse mand den 9. september. Det skriver blandt andre det lokale medie Gazette Live.

- Manden er blevet løsladt under efterforskning, mens afhøringer stadig står på, siger en talsmand fra Cleveland Police.

Siden Michael Cash blev fundet død på Eston Cemetery er stedet ved den lokale Tesco Express blevet overdynget med blomsterbuketter, og 38-årige Vicki Gaffney har oprettet en Just Giving-side, hvor hun samler ind til at betale for Michael Cashs begravelse.

- Jeg tænkte, hvordan kan nogen behandle ham sådan, når han var i sådan en fortvivlet tilstand. På det tidspunkt må han have været så langt nede. Malingen dækkede det eneste tøj, han havde. Det er bare helt skandaløst, skriver Vicki Gaffney til sin indsamling.