Hjemløs mishandlet og dræbt i Sverige: Nu er teenager fængslet

Det skabte stor vrede i Sverige, da det kom frem, at en drengebande havde mishandlet og myrdet hjemløse Gheorge Hortolomei-Lupu.

Manden, der på gaden bare var kendt som 'Gica', blev 8. august fundet dræbt på sin soveplads i en park i det centrale Huskvarna nær Jönköping.

Siden da har politiets teori været, at en drengebande stod bag, og nu har de fået et gennembrud i sagen. En 16-årig dreng er blevet anholdt og fængslet mistænkt for drabet.

Det skriver Aftonbladet.

I alt er fire drenge mistænkt for at stå bag drabet, og derfor skulle tre formodede gerningsmænd fortsat være på fri fod. Overfaldet skete efter sigende aften før, og her skulle banden have overdænget 48-årige 'Gica' med adskillige spark i hovedet.

Efterfølgende blev han efterladt i parken, hvor han dagen efter blev fundet død.

Gheorge Hortolomei-Lupu var oprindeligt fra Rumænien, men levede som hjemløs immigrant i Sverige.