Hjemløs røvede casino: Skulle bruge penge til indskud til en lejlighed

En hjemløs 33-årig mand manglede penge til indskud til en lejlighed, og derfor begik han røveri mod Casino Copenhagen på Amager Boulevard lørdag aften.

Det forklarede den 33-årige i dag i Københavns dommervagt, hvor han blankt tilstod røveriet og blev varetægtsfængslet i 24 dage til den 23. januar.

- Så har du tag over hovedet foreløbig, sagde dommeren.

- Det er fint nok, svarede den 33-årige.

Han kom ind i dommervagten med bare fødder i et par badesandaler, iført tyndt blåt fængselstøj og med et gråt tæppe svøbt om sig.

Den 33-årige er ustraffet bortset fra en flere år gammel færdselssag, der endte med en bøde og frakendelse af kørekortet.

Han er på sygedagpenge, fordi han har ondt i skulderen, og sover 'rundt omkring', forklarede han.

'Forhold jer roligt'

Klokken 18.38 lørdag kom han ind på Casino Copenhagen i en sort jakke, med maskering for underansigtet og iført handsker. Han var bevæbnet med et træ-bat, og i den anden hånd havde han en hvid pose. Han gik hen til spillebord UTH2 og fyrede denne trussel af til gæster og personale:

- Det er et røveri. Forhold jer roligt. Jeg skal bare have alle pengene ned i denne pose nu. Stille og roligt. I forholder jer bare stille og roligt.

Han fik udleveret jetoner for 1600 kr., nemlig 60 styk 10 kroners og 20 styk 50 kroners. Så løb han over i en bar og tog ni pakker cigaretter og løb mod udgangen.

Fotos fra video-overvågningen blev vist i dommervagten: - Det undrer mig, at jeg går forbi tre vagter, der ikke gør noget, før jeg kommer helt hen til spillebordet, sagde den 33-årige, der åbenbart selv syntes, at udbyttet var ringe.

Folk stormede ud af casino: Nu er mand anholdt

- Jeg har været der før. Jeg skulle være løbet lidt længere frem og til venstre. Det er der pengene er, sagde den 33-årige.

Først kunne han ikke rigtigt forklare, hvorfor han begik røveriet:

- Det ved jeg ikke. Jeg havde brug for et sted, tror jeg.

Lidt senere præciserede han det til, at han manglede penge til et indskud til en lejlighed: - Det var faktisk derfor, sagde han.

Trods maskeringen havde den 33-årige en meget markant frisure med en 'hanekam'. Han flygtede til fods fra casinoet, og blev anholdt, da han forsøgte at skjule sig på en altan.

Hoppede i vandet

- Jeg var først hoppet i vandet. Det var pissekoldt, og så forsøgte jeg at gemme mig på altanen. Jeg kunne ikke få døren til lejligheden op. Der var ingen hjemme, ellers var jeg ikke gået derop, sagde han.

Det var beboere, der ringede til politiet, fordi en 'mistænkelig mand' luskede rundt, og han passede på signalementet af casino-røveren. Han blev anholdt på altanen med udbyttet på sig.

Anklageren sagde, da hun begærede den 33-årige varetægtsfængslet, at personerne på casinoet var blevet rigtigt forskrækkede over røveriet.

- Det tror jeg også, sagde den 33-årige, der forklarede, at han ikke var påvirket af noget, da han begik røveriet.

Anklageren sagde, at fængslingen blandt andet skulle bruges til at få lavet en personundersøgelse af den 33-årige.

Det er en undersøgelse, som Kriminalforsorgen foretager af en sigtets personlige forhold med henblik på at finde ud af, hvilken straf, der kan anbefales.

Men den 33-årige misforstod og troede, at han skulle mentalundersøges og sagde: - Jeg fejler ikke noget!

Efter røveriet talte Ekstra Bladet et par gæster, der var til stede, da røveriet foregik. De fortæller, at en mand, der talte dansk, kom løbende ind og råbte, at der var tale om et røveri.

- Vi sad og spillede på casinoet, da der pludselig kom en mand ind og råbte 'det er et røveri'. Manden var hætteklædt, havde noget for munden og en pose i hånden. Han havde også noget med, nogen sagde var et gevær, men det tror vi ikke rigtig på, sagde 26-årige Kristoffer Trane.

En taxachauffør fortalte, at en vagt og en ansat jagede røveren op mod Langebro.

- Folk stormede ud af hotellet for at gemme sig, da det skete, men de er vendt tilbage nu, sagde taxachaufføren.