En hjemmehjælper idømmes ti måneders ubetinget fængsel for bedrageri af ældre og svage mennesker.

Dommen er faldet i Københavns Byret fredag formiddag.

Det er tredje gang, at hun dømmes skyldig for at bedrage ældre.

- Det er et kedeligt mønster, og derfor er straffen så hård, sagde dommer Gittes Cordes.

Opdateres ...