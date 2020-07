'Hjemmehjælperen' løj sig ind

– Det er fandens til svineri. De må jo ikke have nogen samvittighed.

74-årige Birgit fra Falster har ikke meget tilovers for den yngre kvinde, der sidste år snød sig ind i hendes hjem under påskud af at være 'Lisa’ fra hjemmeplejen. Birgit får ellers slet ikke hjemmehjælp, men gik og ventede på en hofteoperation.

– Jeg havde krykker og var meget dårligt gående, så da hun sagde, at hun skulle kigge på mine hofter, troede jeg, hun var der som en ekstra service fra kommunens side før operationen.

– Hun havde jo også uniform på, fortæller den 74-årige, mens hun viser, hvordan den fremmede kvinde gav hende et kram, inden hun blev ført ud på badeværelset.

Forsvundet for evigt

Her skulle Birgit trække bukserne ned og sætte sig på toilettet med blikket ind mod væggen, så ’hjemmehjælperen’ kunne undersøge den dårlige hofte. Efter et stykke tid forlod kvinden lejligheden for at hente et plaster i sin bil. Men hun kom aldrig tilbage.

– Jeg gik ind i stuen for at tage en smøg, og så så jeg jo, at døren til mit soveværelse var åben, og den lukker jeg ALTID, husker Birgit, som snart efter opdagede, at hendes smykker var forsvundet.

Blandt andet et sæt, som hun i sin tid fik i konfirmationsgave, som lå gemt i en skuffe.

– Aj hvor blev jeg ked af det. De smykker kan jeg jo aldrig få tilbage. Aldrig.

Her er Birgit med sine smykker på. Dem får hun nok aldrig igen. Foto: Per Rasmussen

Kendte hendes lidelse

Politiet fandt efterfølgende ud af, at skufferne i lejlighedens gæsteværelse også var blevet gennemrodet.

Der har formentlig været en medgerningsmand, som har stjålet sagerne, mens den falske hjemmehjælper holdt Birgit beskæftiget på toilettet. Ingen af dem er blevet fundet.

Birgit har siden fået en kædelås på sin hoveddør.

– Det har gjort mig meget mere tryg, men jeg synes, at det er så uhyggeligt, at folk kan finde på den slags. Og jeg tænker jo også på, om de har holdt øje med mig, siden de vidste, at jeg havde dårlig hofte, fortæller Birgit, som gav politiet et signalement på kvinden, der var på besøg.

Hun var i starten af 30’erne, mørkhåret og talte dansk uden accent, men tricktyveriet er aldrig blevet opklaret.

En sikkerhedskæde på døren har gjort Birgit langt mere tryg i sit eget hjem. Foto: Per Rasmussen