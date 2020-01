Hjemmerøver brækkede foden under flugt fra altan

To mænd er sigtet for hjemmerøveri og fremstilles i grundlovsforhør - den ene in absentia, fordi han er på hospitalet

Flugten blev kort og smertefuld for en mand, der er mistænkt for at have begået et hjemmerøveri sammen med en medgerningsmand natten til torsdag på Holmelundsvej i Hvidovre.

Politiet blev tilkaldt af en nabo, der havde hørt tumult inde fra lejligheden ved siden af. Da de kom ind i lejligheden, der ligger på anden sal, fandt de den kvindelige beboer, som havde været udsat for hjemmerøveri.

- Og de to gerningsmænd har taget flugten ud over altanen. Den ene er sprunget ned fra altanen umiddelbart foran og brækkede foden, og den anden er hoppet over på en altan og en altan mere, inden han firer sig ned ad en jernstolpe, fortæller politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

Han blev fundet fem kvarter senere i en bil af en hundepatrulje og fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Glostrup i dag klokken 13. Den medsigtede bliver fremstillet in absentia, fordi han ligger på hospitalet.

Den kvindelige beboer blev truet med slagsvåben i forbindelse med hjemmerøveriet, men kom ikke til skade. Udbyttet var begrænset, fordi hjemmerøverne blev overrasket, inden de kom derfra.