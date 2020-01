Hjemmerøvere får historisk høj straf

Et brødrepar skal 16 år i fængsel for at have udført 22 hjemmerøverier. Deres forældre får 12 års fængsel. Alle dømte bliver udvist af Danmark

Et hjemmerøveri giver normalt op til 5,5 års i fængsel. Men hvor høj straf giver 22 hjemmerøverier?

Det spørgsmål har Østre Landsret i dag taget stilling til, skriver TV2 Øst.

Landsretten har idømt to kroatiske brødre 16 års fængsel for at have udført 22 hjemmerøverier på Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Jylland. Det skriver TV2 ØST.

Nu er flere af familiemedlemmerne altså dømt for anden gang for et stort antal hjemmerøverier og indbrud. Mange af dem er begået på Sjællandsområdet. Blandt andet et i Skellebjerg ved Dianalund, hvor det gik ud over en ældre kvinde og hendes datter.

De to brødres forældre får 12 års fængsel for at have været med til at planlægge de mange hjemmerøverier og for at få del i udbyttet fra dem.

Den sidste dømte i sagen, en bekendt af familien, er blevet kendt skyldig i tre hjemmerøverier og skal otte år i fængsel.

De udvises alle af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.