Hjemvendt syrienkriger sigtet for landsforræderi

For første gang i mere end 70 år er en person i Danmark sigtet for landsforræderi

Den hjemvendte syrienkriger Ahmad Salem El-Haj er blevet sigtet og varetægtsfængslet for landsforræderi under særligt skærpende omstændigheder og risikerer fængsel på livstid.

Det skriver Berlingske, der har fået indsigt i byrettens kendelse fra 22. juni, hvor grundlaget for at varetægtsfængsle ham ændret til også at omfatte en af de de såkaldte landssviger-eller landsforræderparagraffer.

Det er første gang i mere end 70 år, at nogen i Danmark sigtes for landsforræderi.

Oprindeligt var den 29-årige dansk-palæstinensiske syrienkriger sigtet efter terrorparagraffen i december 2019.

Han undgik dog den bestemmelse og blev i stedet varetægtsfængslet for blandt andet at true med terrordrab ved i en video at skyde til måls efter printede billeder af Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen og Lars Hedegaard.

Han nægter sig skyldig i alle sigtelser.

Såret i bombeangreb

Han blev anholdt 11. november, da han landede i Københavns Lufthavn.

Ahmad Salem el-Haj rejste til Syrien i 2013, hvor han blev hårdt såret i et bombeangreb i Syrien i starten af 2017.

Han blev efterfølgende sammen med sin kone og parrets to børn smuglet ind i Tyrkiet, hvor han i december samme år blev anholdt.

Knap to år senere blev han udleveret til Danmark - en udlevering han selv ønskede af helbredsgrunde. I november sidste år blev El-Haj, der sad i kørestol, fremstillet i grundlovsforhør i København og varetægtsfængslet.

Han har tidligere fået fire års fængsel i Tyrkiet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.