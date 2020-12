Højesteret fritager virksomhed for omstridt gebyr

Højesteret har i en principiel sag om gebyr for erhvervsaffald fritaget en enkeltmandsvirksomhed for at skulle betale det omstridte gebyr.

Dermed skal Københavns Kommune betale 937 kroner og 50 øre tilbage til sagsøgeren Thomas Gønge.

Højesteret mener, at kommunen burde have fritaget Gønge for at betale gebyret, selv om hans virksomhed ud fra de dagældende regler i affaldsbekendtgørelsen ikke umiddelbart skulle slippe.

Sagen drejer sig om et administrationsgebyr for erhvervsaffald, som kommunerne opkrævede fra 2011 og frem til udgangen af 2018.

Erhvervsdrivende var tvunget til at betale gebyret, uanset om de brugte kommunens ordning for erhvervsaffald eller ej. Ud over gebyret skulle de erhvervsdrivende betale for den mænge affald, som rent faktisk blev bortskaffet.

Thomas Gønge er advokat, og ved siden af sin stilling i advokatfirmaet Plesner driver han en internetbaseret informationstjeneste med den grønlandske lovsamling.

Årligt har den lille virksomhed produceret omkring 100 gram erhvervsaffald i form af reklamer, som var blevet smidt i brevsprækken. De reklamer skaffede Gønge sig af med på sin anden arbejdsplads.

Men Thomas Gønge skulle alligevel betale administrationsgebyr formedelst 937 kroner og 50 øre. Han indbragte sagen for byretten, hvor han tabte. Men i august i fjor vandt Gønge sagen i Østre Landsret.

Ifølge en omtale af sagen på Kommunernes Landsforenings hjemmeside er der efter landsretsafgørelsen indløbet flere krav om tilbagebetaling af gebyret.

Sagen har dermed principielt set stor betydning for kommunerne, da der er risiko for, at mange millioner kroner skal betales tilbage. I perioden fra 2011 til 2018 har kommunerne opkrævet omkring 100 millioner kroner via gebyret.