Højgravid kvinde dræbte hjemmerøver med riffel

Et hjemmerøveri i byen Lithia i staten Florida udviklede sig til et sandt mareridt for et ægtepar og deres 11-årige datter. Hjemmerøverne trængte pludselig ind i deres hjem og forlangte penge. De slog ægtemanden Jeremy King i hovedet med pistoler og sparkede ham og greb også fat i ægteparrets 11-årige datter. Men så slog hans højgravide kone til.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Bay News 9

Politiet i Hillsborough County har også lavet en rapport på sagen, som kan ses her

Jeremy King har til Bay News 9 fortalt, at han befandt sig i sit hjem, da to maskerede mænd pludselig trængte ind i hans hjem klokken ni om aftenen den 30. oktober.

- Da de trængte ind gennem min bagdør, pegede de med pistoler på mig og greb min 11-årige datter. De skreg, at jeg skulle give dem alt, jeg ejede af værdi. Det blev hurtigt meget voldeligt, fortæller Jeremy King til Bay News 9.

King beretter, at en af mændene begyndte at slå ham i hovedet med en pistol, mens den anden sparkede ham i hovedet. Hans kone, der er gravid i ottende måned befandt sig i soveværelset, men kom frem for at se, hvad der var galt. En af gerningsmændene affyrede herefter skud mod hende. Det fik konen til at løbe tilbage til soveværelset, hvor hun fik fat i en halvautomatisk AR 15-riffel.

Faldt død om i en grøft

- Da en af gerningsmændene gik frem mod soveværelset, skød hun ham med et enkelt skud. Han formåede dog at komme ud af bagdøren og nåede at løbe 60 meter væk fra huset, før han faldt død om i en grøft, fortæller Jeremy King.

Den anden hjemmerøver flygtede også fra huset og er nu efterlyst af politiet, der fandt liget af den første hjemmerøver i grøften tæt ved huset.

Politiet i Hillsborough County forsøgte efterfølgende at finde den flygtede hjemmerøver ved hjælp af helikopter-assistance samt hunde. Det lykkedes dog ikke.

Politiet har også oplyst, at den halvautomatiske AR 15-riffel, der blev benyttet af den højgravide kvinde, er anskaffet på lovlig vis.