Højlydt prut førte til anholdelse

Man kan ikke holde på det, man ikke har i hænderne.

Det må en eftersøgt mand konstatere, efter han tirsdag blev anholdt af politiet i den amerikanske delstat Missouri.

Manden, der var mistænkt for at være i besiddelse af stoffer, afslørede nemlig sit skjulested, da han slap en vind.

Det skriver politiet i Clay County på Facebook.

'Hvis du er eftersøgt, og politiet leder efter dig, og du slår en prut så højt, at det afslører dit skjulested, så har du i den grad en lortedag', står der i det seneste opslag, der afsluttes med hashtagget ithappened (det skete, red.).

På twitter uddyber politimesteren, at personen var eftersøgt for at være i besiddelse af stoffer, og at de takker det lokale politi i byen Liberty for at bruge deres snusfornemmelse til at finde manden.

If you’ve got a felony warrant for your arrest, the cops are looking for you and you pass gas so loud it gives up your hiding spot, you’re definitely having a day. #TuesdayThoughts #ItHappened pic.twitter.com/BGJoPNKr3n — Clay County Sheriff (@SheriffClayCo) July 9, 2019

Hos politiet i Liberty var man ikke sen til at reagere på det humoristiske tweet og takkede politiet i Clay County for at lufte historien om anholdelsen af den eftersøgte mand og puste til ilden:

'The Liberty Police Department var overrasket over, at denne historie, som stinker for den anholdte, slap ud. Heldigvis kom ingen til skade under anholdelsen.'

Thanks to @SheriffClayCo for airing out a wanted person's dirty laundry and fanning the flames. The Liberty Police Department was surprised to see this incident slip out, which stinks for the arrestee. Fortunately, no one was injured during his arrest #nervousbelly #nocomment https://t.co/mHPoPds3nv — Liberty Missouri (@LibertyMissouri) July 9, 2019

Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og opslagende fra de to politikredse er hurtigt blevet delt og kommenteret flittigt på både Facebook og Twitter:

'Jeg er nødt til at dele (historien, red.). Jeg griner, hver gang jeg ser det,' skriver en bruger.

'Jeg har egentlig bare ondt af politihunden, der kunne lugte prutten bedre og længere væk, end den menneskelige betjent kunne høre den.'

'Jeg har aldrig grint så meget i mit liv. det tog mig 20 minutter at fortælle min mand, hvad der var så sjovt, og nu kan han ikke stoppe med at grine'.

