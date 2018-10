Højt brag ved rockerhus skyldtes håndgranat

Politiet vurderer, at natligt attentat er sket som led i konflikt på Vestsjælland

Politiet har nu fastslået, at der var tale om en detoneret håndgranat, da der natten til i dag lød et højt brag i Holbæk.

Håndgranaten blev bragt til detonation ved Bandidos' klubhus på Østerstræde, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse:

'Midt- og Vestsjællands Politi modtog i nat kl. ca. 01.30 en anmeldelse om et højt brag ved Bandidos’ tilholdssted på Østerstræde i Holbæk. Politiet har i samarbejde med Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling siden undersøgt gerningsstedet nærmere. Den foreløbige konklusion er, at der på stedet er detoneret en håndgranat. Det har medført materielle skader på stedet, men ingen personer er kommet til skade ved hændelsen. Håndgranaten kunne dog under andre omstændigheder have haft mere alvorlige konsekvenser, og politiet ser derfor med meget stor alvor på det skete.

Politiet vurderer, at sprængningen er endnu et led i den konflikt, der over den seneste tid har udspillet sig i området', lyder det i pressemeddelelsen.

- Det er helt uacceptabelt, at vi nu har en hændelse i Holbæk, der under andre omstændigheder kunne have haft meget alvorlige følger. Hverken borgerne eller vi vil finde os i det – og det skal bringes til ophør, udtaler chefpolitiinspektør Torben Mølgård Jensen, Midt- og Vestsjællands Politi, i samme pressemeddelelse.

Det er anden gang, at klubhuset udsættes for attentat i forbindelse med konflikten. Natten til 15. oktober kastede maskerede mænd molotov-cocktails mod bygningen. Dog uden, at det medførte synderlig skade på bygningen.

Konflikten har stået på gennem de seneste par uger. Her står medlemmer af rockerklubben overfor personer med tilknytning til en unavngiven gruppering fra Holbæk. Denne gruppering trækker på venner, familie og bekendte på resten af Sjælland, erfarer Ekstra Bladet fra kilder med indsigt i miljøet.

I forbindelse med efterforskningen af den natlige detonation har politiet fået støtte af Forsvarets bomberyddere. Foto: Kenneth Meyer

Ud over de nævnte episoder har der også været flere voldsepisoder med kølleoverfald samt muligvis en skudepisode, der også kan knyttes til konflikten.

I alt seks er varetægtsfængslet i forbindelse med episoderne. Fire blev fængslet i forbindelse med et overfald på en 18-årig mand med indvandrerbaggrund. Dette skete 9. oktober.

I forhold til baggrunden for konflikten har politiet tidligere meldt ud, at der kan være forskellige årsager. Blandt andet kamp om lokale kriminelle markeder.

Ifølge oplysninger til Ekstra Bladet kan også uvenskaber og personfjendskaber mellem tidligere venner også spille en rolle.

Ud over klubhus-forbud er der også oprettet en visitationszone i Holbæk i forbindelse med konflikten.

