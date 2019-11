Højtplaceret idrætsleder dømt i voldssag

En højtstående leder i et af landets store idrætsforbund er blevet dømt for medvirken til vold

Et af Danmarks store idrætsforbund er blevet ramt af en sag om vold.

En højtstående leder i det pågældende forbund er netop blevet dømt skyldig i medvirken til vold. Lederen skulle have henvendt sig til en 24-årig bekendt og udpeget en anden mand, som efterfølgende blev slået i ansigtet.

Episoden fandt sted på et værtshus i marts 2019.

Inden dommen blev afsagt, fik den højtstående idrætsleder mulighed for at sige et par ord til retten.

- Jeg er ked af det og vred over, at jeg sidder her i dag. Jeg føler, at jeg sidder i en anden mands retssag. Jeg ved 100 procent sikkert, at jeg ikke har gjort det, og det her kan få meget, meget store konsekvenser for mig og min familie.

Den dømte leder, som er beskyttet af et navneforbud, modtog en straf på 30 dages betinget fængsel. Den 24-årige mand, som udførte voldshandlingen, blev idømt en straf på 40 dage - også betinget.

Lederens forsvarer ankede dommen på stedet, mens den 24-årige udbad sig betænkningstid.

Der er navneforbud i sagen.