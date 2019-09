Hørte råb og skrig før knivdrab: Så to mænd flygte

Så du noget, eller ved du noget om slagsmålet, den dræbte eller de sårede i Valby? Så tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Et 33-årigt vidne til nattens knivdrama hørte højrøstede stemmer og rædselsbrøl, før der blev underligt stille i Akacieparken i Valby.

Det fortæller kvinden dagen derpå til Ekstra Bladet.

Hun så ikke selve knivstikkeriet, der tog livet af en 27-årige mand i Akacieparken, men hørte, hvad, hun selv vurderer, var optakten til den tragiske begivenhed.

- Jeg havde været ude at gå med min mor, som er på besøg fra Jylland, og jeg er så glad for, at vi var nået hjem, før det her skete, siger kvinden, som ønsker at være anonym.

Ekstra Bladet er bekendt med hendes identitet.

Hun er ikke afhørt af politiet endnu.

To unge mænd løb væk

Efter at have set lidt fjernsyn med sin mor var kvinden på vej i seng, da hun hørte ophidsede og tiltagende højtråbende stemmer udenfor.

- Jeg tænkte først, at nogen var oppe at skændes, men det udviklede sig igennem 15-20 minutter, siger kvinden, som på et tidspunkt følte nødsaget til at rejse sig for at se, hvad der foregik.

Politiet var oven på drabet talstærkt til stede i Akacieparken og omegn. Foto: Kenneth Meyer

- Der var råb og skrig, og man kunne bare høre, at det var alvorligt. Nede i gården så jeg to unge mænd, der hurtigt løb ud på den anden side og væk. Og så blev der underligt stille, husker beboeren, som har boet i boligområdet i to år.

Spor af blod

Stilheden varede ikke ved længe:

- Så kom der politi, hunde og ambulancer, fortæller vidnet, som ikke så den afdøde, da politiet i al hast fik afskærmet den livløse mand og i øvrigt afspærret området.

- Men han må have bevæget sig, fra han blev stukket, eller være blevet trukket flere meter af nogle andre, for der var så meget blod. Der var et langt slæbespor af blod fra parkeringspladsen og til der, hvor politiet spærrede af.

Det har brandvæsnet og Københavns Kommune siden forsøgt at spule væk, men da Ekstra Bladet mandag formiddag besøgte stedet var der fortsat adskillige blodspor.

Politiets teknikere, hunde og efterforskere har siden drabet undersøgt gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

To lokale grupper

Ifølge Københavns Politi skete drabet omkring klokken 00.40 natten til mandag. Den dræbte mands pårørende er underrettet.

Ud over den nu afdøde blev tre personer stukket med kniv, men de er ikke i kritisk tilstand, oplyser politiet.

- Vi arbejder ud fra formodningen om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen. På nuværende tidspunkt tyder det ikke på, at det er banderelateret, siger lederen af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, Brian Belling.

