Hørte tre skud: Skyderi skete ved østbordel

Skyderiet tidligere i dag i den sydsjællandske lilleby Kalvehave kan være led i et opgør i prostitutionsmiljøet.

Søgninger på nettet viser, at den lille ejendom, hvor skyderiet skete ud for, i gennem en periode har fungeret som bordel, hvor østeuropæiske prostituerede har udbudt seksuelle ydelser.

Flere af kvinderne oplyser i deres annoncer, at de kommer fra Polen.

Ydelserne spænder bredt, og ifølge sexannoncerne på nettet kan de pågældende prostituerede besøges døgnet rundt - hvilket ifølge Ekstra Bladets oplysninger har givet en vis trafik af enlige mænd til huset.

Ønsker ikke, at kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

Skyderi i mindre by: Nu er der nyt

Men tidligere i dag har politiet oplyst, at man omkring kl. 13 fik anmeldelse om skyderiet på Bygaden i Kalvehave. I samme pressemeddelelse meddelte politiet, at man på det tidspunkt havde opfattelsen af, at to køretøjer var involveret i episoden.

'Det er Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der ligger bag,' lød det endvidere i samme pressemeddelelse.

En person er blevet ramt perifert" lyder det fra politiinspektør Kim Kliver, sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Et vidne, der befandt sig tæt på gerningsstedet, fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke direkte så episoden:

- Men jeg jeg hørte tre skud. Så kiggede jeg ud og så en rød bil forsvinde i høj fart, fortæller vidnet til Ekstra Bladet.

Efter skyderiet iværksatte politiet en eftersøgning, og kort efter blev flere personer anholdt ikke langt fra gerningsstedet.

Politiet ønsker foreløbigt ikke at oplyse, hvor mange der er anholdt, de anholdtes køn eller, hvilken nationalitet, de anholdte eventuelt måtte have.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan kontakte myndighederne på telefon 114.

Ekstra Bladet følger sagen....