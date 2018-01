Holdt 14-årig pige fanget: Tvang hende til sex med 20 personer

20-årige Brandon Sharples, 21-årige Jake Cairns og 21-årige Jack McInally fra Storbritannien udsatte i juni 2015 en 14-årig pige for et levende mareridt.

Teenagepigen forsvandt pludselig fra en slægtnings hjem i Coventry, Storbritannien, og hun blev først fundet fem dage efter. I fem dage holdt de tre mænd hende fanget som gidsel, mens de tvang hende til at tage stoffer og have sex med mere end 20 personer.

Undervejs forsøgte pigen desperat at kravle ud af et vindue fra første etage i den bygning, hvor hun blev holdt fanget, kun iført undertøj. Det lykkedes hende dog først at undslippe fangenskabet, da politiet fandt frem til gerningsmændene og anholdt dem på stedet.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Daily Mirror.

Under efterforskningen fandt politiet ud af, at Jake Cairns derudover også havde taget pornografiske billeder af den 14-årige pige og lagt dem ud på internettet.

- Disse tre mænd tog del i en chokerende udnyttelse af en ung pige - de udnyttede hendes afhængighed af stoffer og tjente penge på at tvinge hende til at have sex med fremmed, fortæller politiets efterforskningsleder Jon Barker.

De tre mænd blev alle kendt skyldige i at udnytte en mindreårig samt at reklamere med hende på en escort-side. Det var planlagt, at retten skulle komme med strafudmålingen mandag, men det blev i sidste øjeblik udskudt til at finde sted på torsdag.

- Nu har en jury kendt dem skyldige, og de kan se frem til en lang fængselsstraf, vurderer Jon Barker.