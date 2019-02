Holdt 29 kobraslanger skjult i kælderen: - Jeg er ikke idiot

I kælderen under huset på Vestergade i Rødby har han gennem syv år samlet sig til 29 kobraslanger og en krokodille. Købt eller byttet sig til på messer i Tyskland eller Holland.

Tirsdag kom politiet forbi.

Så var drengedrømmen knust.

- Sådan er loven jo, siger Lars Nielsen.

Konen måtte banke på

Lars Nielsen har brugt et par timer hver dag på sin hobby. Det foregik i det bagerste rum i kælderen. Med lukket dør bag sig. Aftalen med konen var, at hun bankede på, hvis hun skulle ham noget.

En ad gangen er slangerne blevet taget ud med en lang pind med krog. Så er de puttet i en lukket plastikkasse, mens Lars Nielsen har kunnet ordne terrariet.

Lars Nielsen var blevet så dygtig til at håndtere sine kobraslanger, at han med hånden har kunnet røre dem bag deres 'hood'. Det er den hætte, der kommer til syne, når slangen rejser sig og gør sig stor og mægtig.

Han fortæller, at kobraen kun kan hugge fremad, og at man kan udnytte tiden - som kobraen er om at vende sig - til at opnå en mere fordelagtig position i forhold til den.

Det er tydeligt at se på Lars Nielsen, at han nyder at fortælle. Netop Lars Nielsens erfaring med kobraslanger er ikke noget, han bare har kunnet dele ud af. Det fællesskab, som han havde med andre ligesindede, er foregået i det lyssky.

- Vi er mødtes en gang imellem og har fået noget god mad. Så har vi kunnet snakke. Vi har alle haft noget på hinanden, jo, forklarer Lars Nielsen.

Står til stor bøde

Politiet har sigtet Lars Nielsen for at overtræde dyreværnsloven. Han regner med, at han står til en bøde på omkring 50.000 kroner. Samtidig har han fået beslaglagt slanger for 60.000 kroner, anslår han.

Dyrlægen aflivede flere slanger på stedet og også den en meter lange krokodille. Der var ikke plads til dem i zoologiske haver rundt i Danmark.

Men hans kinesiske kongekobraer havner formentlig i Randers Regnskov.

Ida Zimmermann, Nakskov, var onsdag på besøg hos Lars Nielsen. Hun har selv cirka 100 slanger og fik fredag også besøg af politiet, som har sigtet hendes samlever. Foto: Per Rasmussen

Danmark er blevet for pylret

Lars Nielsen er bidt af slanger. Særligt de giftige. De er ulovlige at holde i Danmark, medmindre man har en godkendelse.

- Og det er der ingen privatpersoner, der kan få, siger Lars Nielsen.

Han er frustreret.

- Det er ærgerligt, at Danmark er blevet et forbudsland. Jeg er ikke idiot. Jeg har bare en passion. Danmark er blevet for pylret, forklarer han.

Fire sigtet

Tirsdag blev fire mænd på Sjælland og Lolland sigtet for at holde ulovlige slanger. Lars Nielsen er en af dem.

Tre politikredse slog til i en koordineret aktion mod de fire. Politiet havde i januar fået tip om, at de holdt ulovlige slanger.

Lars Nielsen fortæller til Ekstra Bladet, at ikke en gang hans naboer vidste, hvad han gemte i kælderen.

Hvad hvis en slange var sluppet løs. Det hører man om?

- Den ville kun kunne komme ud i rummet, der er helt tæt. Jeg har indrettet min kælder efter forskrifterne og behandler mine slanger på samme måde, som man gør i zoo, siger Lars Nielsen.

Hvorfor kan du ikke bare få en tilladelse, så du lovligt kan holde slangerne?

- Det kan man ikke få. Spørger du rundt i branchen, vil alle sige det samme. Hvis jeg havde søgt om tilladelse, ville jeg samtidig udsætte mig selv for en risiko for at blive opdaget.

Ud over slanger holder Lars Nielsen også kakerlakker, edderkopper og en tudse. Foto: Per Rasmussen

Klar til at sige farvel

Lars Nielsen er kun en enkelt gang blevet bidt af en af sine slanger. Det var ifølge Lars Nielsen et såkaldt tørhug. Lars Nielsen fortæller, hvordan kobraen huggede i hans tommelfingernegl. Men der kom ikke gift ud.

- Jeg grinede ad det, siger han og slår så over i en mere alvorlig tone.

- Jeg har forberedt mig på, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg en dag blev bidt. Så havde jeg stille og roligt sat slangen ind igen, lukket lågen og gået oven på og ringet 112, siger Lars Nielsen.

- Så havde jeg stille og roligt sagt farvel.

For Lars Nielsen ved godt, at der i Danmark ikke findes modgift mod hans giftslanger. Nærmeste giftdepot er i Stockholm.

Og der er ikke altid tid til at vente på, at den kommer frem.