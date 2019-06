Holdt bil fast og reddede kvinde fra at drukne

To vakse mænd får ros af politiet, efter at de mandag efter alt at dømme var med til at redde en kvinde fra druknedøden.

Det fortæller vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vagtchefen taler om en hændelse mandag eftermiddag, hvor et ældre ægtepar kom kørende i deres bil i Ballum, der ligger mellem Ribe og Tønder.

- Af ukendte årsager mister manden, der fører bilen, herredømmet, og den ender på hovedet i et lille dige med vand. Manden kan selv komme ud af bilen, men det kan hans hustru ikke, fordi hun er fastklemt.

To mænd, der var på vej hjem fra arbejde, kørte kort efter forbi bilen, der lå på hovedet.

- De ser manden på marken, der er godt mudret til. Det studser de over og vender så om, fortæller vagtchefen.

- De springer ned i renden og ser, at kvinden ikke kan komme ud. Vandet er lige under hendes næse, så de tager fat i bilen og sørger for, at den ikke synker yderligere.

Undervejs prøvede de forgæves at få hende ud, så de ringede 112. Brandvæsenet ankom herefter, og til sidst var de i alt ni mand, der fik vippet bilen i sikkerhed, inden en kran ankom og gjorde det sidste arbejde.

- Der skal lyde en stor ros til de to mænd og brandvæsenet, siger Erik Lindholdt.

Begge mænd bliver nu indstillet til en dusør for deres heltemodige indsats.

Ægteparret er chokeret efter hændelsen, men er begge sluppet uskadte.