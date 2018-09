Holdt fanget i container i 180 dage med jævnlige voldtægter: Nu taler hun ud

Den amerikanske Abigail Hernandez fra byen Conway, i staten New Hamshire, blev tilbage i 2013 meldt savnet, da hun ikke vendte hjem fra skole den 9. oktober.

Ni måneder senere vendte hun pludselig tilbage til sine forældre. Det viste sig, at Abigail var blevet kidnappet af den i dag 38-årige Nathaniel Kibby, der holdt Abigail fanget i en container på sin grund. Her voldtog han gentagne gange og jævnligt den forsvarsløse 14-årige pige, i løbet af hendes ni måneder lange fangeskab.

Det skriver flere medier heriblandt ABC News.

Her bliver Nathaniel Kibby ført til retten i håndjern i 2014.

Blev iført et hundehalsbånd

Nathaniel Kibby kidnappede den 14-årige Abigail, da han tilbød hende et lift i sin bil, da hun var på vej hjem fra skole. Hun accepterede dengang tilbuddet, fordi hun havde fået vabler af de støvler hun gik i. Kidnapningen startede et decideret helvede for Abigail. Et helvede, som den i dag 19-årige Abigail vil løfte sløret for i et eksklusivt interview med tv-stationen ABC News kl. 22.00 i aften amerikansk tid. ABC News har dog allerede afsløret detaljer fra det kommende interview, hvor Abigail fortæller, at hun blev iført et hundehalsbånd, der kunne give hende stød.

'Han sagde til mig: Du ved jeg tænker på at finde på noget mere effektivt til at holde dig i ro. Jeg tænker på et elektrisk halsbånd, du ved, som nogen hunde har på.

Abigail fortæller, at kidnapperen gav hende det elektriske hundehalsbånd på og sagde til hende:

'Okay. Prøv at skrige.'

'Og jeg begyndte langsomt at hæve min stemme. Og så fik jeg et elektrisk stød fra halsbåndet', fortæller Abigail og tilføjer, at kidnapperen efterfølgende sagde: 'Okay. Nu ved du, hvordan det føles'.

Abigail fortæller også, at hun blev beordret til at kalde sin kidnapper for 'Min herre'. Som en uhyggelig detalje afslører Abigail også, at der var installeret et overvågningskamera i containeren, der hele tiden blinkede:

'Jeg tror, at han overvågede mig konstant.'

I denne container, der kan ses bag bilen, blev Abigail holdt fanget i ni måneder. (Foto:AP)

Hans navn var på en kogebog

Ni måneder efter kidnapningen besluttede Nathaniel Kibby pludselig at slippe den 14-årige Abigail fri fra sit fangeskab. Og hun dukkede pludselig op hos sine forældre. Det tog imidlertid en uge, før Abigail overfor sin familie og politiet afslørede, hvem der havde kidnappet hende, fordi hun var så bange for ham. Abigail kendte nemlig navnet på sin kidnapper, fordi hun havde set det uden på en kogebog i hans hus.

Nathaniel Kibby blev herefter anholdt i sit hjem, der ligger ca. 48 kilometer nord fra det sted, hvor han kidnappede Abigail. Kibby blev tiltalt for blandt andet kidnapning og voldtægt og blev idømt en straf på mindst 45 år bag tremmer.

Under retssagen fortalte han, at han slap Abigail fri, fordi han mente, at hun var blevet terroriseret tilstrækkeligt.