Holdt kvinde som slave: Spiste kattemad for at overleve

Mens en ældre kvinde sultede, måtte sove på gulvet eller i et udhus og arbejdede fra morgen til aften som en moderne slave i mere end fire år, overtog 65-årige Maria Miller kontrollen over hendes konti og pension og brugte pengene på champagne, designertøj og ferieture.

Hun blev fredag idømt tre års fængsel i Snaresbrook Crown Court i England for at holde en person som slave og for tyveri. Metropolitan Police offentliggør i en pressemeddelelse billeder af Maria Miller og billeder fra hendes hjem, der er pakket med designertøj og nye møbler.

Den nu dømte kvindes hjem var spækket med designertøj. Foto: Metropolitan Police

Maria Miller, mødte det nu 74-årige offer uden for en dyrehandel og inviterede hende til at arbejde frivilligt i hendes katteinternat, og i 2012 overtalte hun kvinden, der har indlæringsvanskeligheder, til at flytte hjem til hende.

Her levede den ældre kvinde en kummerlig tilværelse, hvor hun lugede i haven og rengjorde dyre-bure i bytte for mad eller for at få lov til at komme ind i huset.

- Hun tabte sig også betydeligt, fordi Miller ofte nægtede hende måltider et antal dage, ligesom hun tvang hende til at sove på gulvet eller i et udhus, skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Ifølge flere engelske medier fremgik det i retten, at kvinden blev tvunget til at spise hunde og kattemad fra dåse for at holde sulten fra døren, og hun blev nægtet adgang til en mobiltelefon og til hendes egen pension.

Der blev også fundet champagne i hjemmet. Foto: Metropolitan Police

14. juni 2016 lykkedes det offeret at stikke af fra huset og kontaktede en ven, der alarmerede de sociale myndigheder og politiet.

Miller blev anholdt 14. juli 2016 og løsladt mod kaution, før hun blev tiltalt 16. november sidste år.

Da politiet ransagede hendes hjem, fandt de et testamente, der viste, at offeret havde efterladt alt til hende.

Metropolitan Police udtrykker tilfredshed med, at Maria Miller nu er dømt.

- Miller gik målrettet mod en af samfundets mest sårbare, og den straf, der blev givet i dag, afspejler alvoren i hendes handlinger. Dette var en lang og udfordrende efterforskning, men vi er glade for, at Miller nu er stillet til ansvar, siger efterforskningsleder James Earle og fortsætter:

- Vi ved, at offeret aldrig vil glemme de år, hun tilbragte i konstant fare, men vi håber, at hun har fået en form for afslutning, nu hvor Miller er bag tremmer. Hendes mod i forhold til at kontakte politiet og genopleve nogle af de værste oplevelser i hendes liv i hendes vidneforklaring i retten, viser hendes karakterstyrke.