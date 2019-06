Holland forbyder atter rockerklub

Forleden var det Hells Angels, tidligere ramte det Satudarah og Bandidos.

I dag har de hollandske myndigheder atter gjort en rockerklub ulovlig - denne gang er det No Surrender MC, der nu er dømt illegal.

Det skriver Algemeen Dagblad.

Vold, narkotika, afpresning og anden organiseret kriminalitet er baggrunden for, at retten i byen Assen har gjort rockerklubben forbudt.

På deres hjemmeside beskriver det hollandske retsvæsen yderligere baggrunden for sagen, der er blevet behandlet som en civilretslig sag.

I forbindelse med dommen er retten af den opfattelse, at klubbens afdelinger er del af samme organisation, og at de derfor forbydes i fællesskab.

Se også: Her er Hells Angels blevet forbudt

Rockerklubben har til deres forsvar tilkendegivet, at afdelingerne er selvstændige og ikke del af en organisation.

Kriminalitet, medlemmer måtte have begået, er begået af enkeltindivider og ikke af klubben som sådan.

Men retten vurderer, at klubben har en struktur, der gør, at der altså er tale om en organisation. Dette inkluderer et internt hierarki med regler og en national bestyrelse.

No Surrender havde tidligere også afdeling i Danmark, men den lukkede sig selv i 2018.

Klubben har rødder i Holland, hvor den blev oprettet i 2013.

Se også: Satudarah forbudt i hjemlandet

Her bliver Bandidos forbudt - men så ikke alligevel