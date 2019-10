Holland stopper våbeneksport til Tyrkiet

Holland følger efter Norge og stopper eksport af våben til Tyrkiet. Det fortæller det hollandske udenrigsministerium til nyhedsbureauet AFP.

Det sker som en reaktion på Tyrkiets militære indrykning i Syrien.

- Holland har nu besluttet at tilbageholde alle licensansøgninger for eksport af militære varer til Tyrkiet og afventer situationens forløb, skriver det hollandske ministerium til AFP.

Torsdag fortalte Hollands udenrigsminister, Sigrid Kaag, i det hollandske parlament, at Holland ville stoppe eksporten af våben til Tyrkiet.

Det afhang dog af, om der var "tydelige beviser for, at de ikke bliver brugt i det nordøstlige Syrien".

Udenrigsministeren opfordrer nu andre EU-medlemslande til at "udvise tilbageholdenhed" med eksport af våben til Tyrkiet.

Holland er ligesom Tyrkiet medlem af Nato. Landet står ifølge AFP for otte procent af Europas samlede våbeneksport til Tyrkiet.

Torsdag oplyste Norges udenrigsminister, at landet ligesom Holland stopper med at eksportere våben til Tyrkiet.

Sveriges udenrigsminister fortæller, at hun vil bede Riksdagen om støtte til en fælles EU-embargo.

Danmarks udenrigsminister har meldt ud, at han tager afstand fra Tyrkiets militære indrykning i Syrien.

- Vi har i dag slået fast over for Tyrkiet, at vi fordømmer den militære offensiv, der skader civile og kampen mod Isil, og underminerer den politiske proces i Syrien, sagde Jeppe Kofod (S) torsdag.

Alligevel vil Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), først have diskuteret mulighederne grundigt, inden hun kommer med en melding om sanktioner mod Tyrkiet.

Tyrkiet indledte onsdag en varslet militæroffensiv i det nordøstlige Syrien.

Offensiven kommer, efter at USA har trukket sine tropper ud af området.

Kurderne har længe været en tæt allieret med USA i kampen mod Islamisk Stat.

Den tyrkiske regering mener modsat, at kurderne er en trussel. Gruppen bliver betragtet som en del af det Kurdiske Arbejderparti, PKK.