Homoseksuelle kvinder overfaldet: Nægtede at kysse foran mænd

Melania Geymonat har på Facebook beskrevet det overfald, hun var udsat for sammen med sin kæreste Chris i London. Politiet bekræfter, at de er i gang med en undersøgelse af hændelsen

Den 28-årige stewardesse Melania Geymonat var egentlig bare taget på en tur i en dobbeltdækkerbus i London, da hun og kæresten pludselig blev konfronteret af flere mænd.

Mændene ville angiveligt gerne have de to kvinder til at kysse foran dem, og det havde parret ingen intentioner om.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Evening Standard, der har været i kontakt med politiet omkring sagen.

Melania selv har også delt oplevelsen på sin Facebook-profil, der er gået viralt med 10.000 delinger, fire tusinde kommentarer og 12.000 interaktioner.

Her kalder hun blandt andet angrebet for: chauvinistisk, misogynistisk og homofobisk vold.

Til sit opslag har hun delt et billede af parret fra bussen, hvor de sidder indsmurt i blod.

'Jeg havde en date med Chris. Vi tog bussen om natten, gik ovenpå og tog de forreste sæder. Vi må have kysset hinanden, fordi de har mænd begyndte at følge efter os', skriver hun indledningsvist i opslaget.

Hun havde ikke set mændene fra starten af og ved derfor ikke, om de var der allerede, eller om de stod på efter parret, men ifølge den 28-årige 'begyndte de at opføre sig som hooligans og ville have, at de kyssede hinanden, så de kunne nyde synet'.

Prøvede at stoppe situationen

I opslaget tilføjer hun, at mændene kaldte dem 'lebber', og at de beskrev flere seksuelle positioner over for kvinderne.

'Der var kun dem og os. I et forsøg på at mindske situationens udvikling, begyndte jeg at lave jokes. Jeg troede, at det måske ville få dem til at gå væk. Chris prøvede endda at lade som om, at hun blev syg, men de blev ved med at genere os. De kastede mønter på os og blev mere og mere entusiastiske', skriver hun.

Situation begyndte derfor hurtigt at eskalere mellem de to parter.

'Det næste, jeg husker, er, at Chris står i midten af bussen og slås med dem. Af ren impuls gik jeg derover og så, at hendes ansigt blødte og tre af mændene var i gang med at tæske hende. Det næste, der skete, var, at jeg blev slået'.

Hun forklarer, at hun blev svimmel af synet af sit eget blod, og at hun ikke husker det, men at hun er besvimet på et tidspunkt.

Kan ikke arbejde

Melania og kærestens ting var efterfølgende blevet stjålet, og da hun vågnede, var politiet allerede ankommet til stedet.

Hun har siden overfaldet ikke været på arbejde og er stadig usikker på, om hendes næse er brækket.

'Jeg er træt af at være et seksuelt objekt, jeg er træt af at finde ud af, at de her situationer ikke er unormale for homoseksuelle par. Vi bliver nødt til at finde os i at blive chikaneret med ord og chauvinistisk, misogynistisk og homofobisk vold, fordi når du forsvarer dig selv, så er det det her, der sker', afslutter hun sit opslag.

Evening Standard har været i kontakt med The Metropolitan Police, der har bekræftet, at der er en efterforskning i gang, men de har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Londons borgmester Sadiq Khan har fordømt angrebet på sin Twitter-profil.

'Dette var et ulækkert og misogynistisk angreb. Hadforbrydelser vil ikke blive tolereret i London', skriver han.

This was a disgusting, misogynistic attack. Hate crimes against the LGBT+ community will not be tolerated in London.



The @metpoliceuk are investigating and appealing for witnesses. If you have any information - call 101. https://t.co/4zSqxyE6IP — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 7, 2019

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til Melania Geymonat, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse i skrivende stund.