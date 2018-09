Hoppede ind til hidsige elefanter i zoo: Sådan var hans vilde vej derind

En ung mand klatrede torsdag aften ind til elefanterne i Københavns Zoo, men han måtte igennem noget af en tur for at komme derind

De besøgende i Københavns Zoo fik sig noget af et chok, da en ung mand pludselig befandt sig inde hos elefanterne torsdag aften.

Mens elefanterne samlede flokken og hidsede sig op, satte manden sig på hug og valsede lidt rundt. Iskold. Efterfølgende beskrev Ekstra Bladet det dramatiske optrin, og nu har vi talt med divisionschef for dyrene i Københavns Zoo, Lars Holse.

Han oplyser, at de nu har haft anledning til at se overvågningsvideoen fra episoden igennem, og her har de konstateret, at den unge mand har været på noget af en tur, inden han hilste på elefanterne.

- Vi har set ham på kameraerne, og der kan vi se, at han kommer ind fra Frederiksberg Have. Han forcerer fire af vores områder. Først et hegn, så et sumpområde, så et elhegn og til sidst en voldgrav, siger Lars Holse til Ekstra Bladet.

Samlede flokken

- Hvordan reagerer elefanterne på, at der pludselig står en mand inde hos dem?

- De har reageret helt naturligt. Først samler de flokken, og så går de ned for at se, hvad det er for et fremmed element, der er i deres anlæg. Det er deres helt naturlige instinkt at gøre sådan.

- Efterfølgende vurderer de, om det er et rovdyr, der skal jages væk, eller om det ikke er noget farligt. Det var det ikke i dette tilfælde, så han har som sådan ikke været i fare. Elefanterne passer bare på deres flok, siger Lars Holse til Ekstra Bladet.

Da manden har valset lidt rundt inde i området, forlader han stedet på den anden side af anlægget.

- Skal I have ændret jeres sikkerhedsforanstaltninger i kølvandet på den her episode?

- Nej, det skal vi ikke. Når vi laver anlæg, følger vi en række retningslinjer. Vores førsteprioritet er, at dyrene ikke kan komme ud. Andenprioritet er, at folk ikke skal have mulighed for at komme ind til dyrene, medmindre man tager et bevidst valg om, at man bare vil derind. Det har den her mand gjort i dette tilfælde, og det er svært at stoppe, siger Lars Holse.

Ifølge divisionschefen er det første gang, de oplever, at en person er hoppet ind til elefanterne i Københavns Zoo.

Fanget på video

Det var TV2 Lorry, der i første gang skrev om episoden på baggrund af Alexander Kaysers video.

- Det lignede, at elefanterne var rasende. Folk råbte: 'Kom ud derfra'. Måske var han beruset, ellers ville man jo ikke klatre derned.

I videoen ser man den unge mand sidde på hug på en sten, mens to voksne elefanter og en unge nærmer sig ham.

Da elefanterne er helt tæt på ham, går han ud mod elefanterne med armene strakt vandret ud fra kroppen og passerer dem. Tilskuerne råber 'Get out', mens den unge mand går forbi de tre elefanter for at komme væk.

Han ender med klatre over et hegn, der leder videre ind i Københavns Zoo og væk fra elefanterne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politis pressetjeneste, der oplyser, at Københavns Zoo ønsker at anmelde forholdet til politiet.

