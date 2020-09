Hospital bevogtet efter dødsulykke

Dødsulykken på Østerbro i Odense, der fredag aften kostede to 21-årige mænd livet, fik efterfølgende Fyns Politi til at etablere en såkaldt skalsikring af Odense Universitets Hospital.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

På hospitalet blev det tredje og overlevende offer i ulykken behandlet, og der dukkede så mange mennesker op på sygehuset, at der ikke var tilstrækkeligt med arbejdsro for personalet på stedet.

Fyns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at en skal-sikring er en form for bevogtning, hvor politiet sørger for, at ingen uvedkommende får adgang.

Det er stadig endnu ikke slået fast, hvad der var årsag til ulykken, hvor føreren af bilen mistede herredømmet og ramte en husmur. Politiet skriver, at man afventer resultatet af en bilinspektørs undersøgelser.

Der er udtaget blodprøver fra føreren af bilen, men resultatet af blodprøven, og om alkohol eller stoffer kan have spillet en rolle, foreligger endnu ikke. Det forventes, at der kan gå nogle uger mere, før politiet kan fortælle mere.

Politiet har endnu ikke meldt meget ud om identiteten på de to omkomne og den tilskadekomne, hvis tilstand fortsat er kritisk. Men politiet oplyser i pressemeddelelsen, at der ikke er tale om personer med relationer til bandegrupperinger.

Den ene af de omkomne blev konstateret død på stedet, mens den anden først blev erklæret død efter ankomsten til Odense Universitets Hospital.

Det er ikke lykkedes politiet at finde vidner til selve ulykken, hvor det er konstateret, at den sorte, ældre BMW først er skredet ud, hvorefter den har ramt en lygtepæl og til sidst er endt i en husmur.

