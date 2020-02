Hospital slog alarm: Stedfar slog og sparkede fireårig

Moren blev dømt for medvirken til vold, fordi hun efter rettens opfattelse kendte til volden uden at gribe ind

Det var voldelige afstraffelser fra stedfaderen og ikke et fald ned ad en ståltrappe, der gav en fireårig pige fra Fyn adskillige blå mærker og en brækket arm.

Det afgjorde retten i Odense mandag, hvor pigens 31-årige stedfar blev dømt for grov vold og voldtægt begået mod pigen i sommeren 2019.

Fyens.dk beskriver sagen og her lyder det, at barnet var fire år, da overfaldene startede - ifølge anklageskriftet skete det seksuelle overgreb,da hun en dag var med stedfaderen på arbjde.

Samme dag blev pigen udsat for vold, da stedfaderen ifølge anklagerne slog og sparkede hende i ryggen, ligesom han hev hende i håret og efterlod pigen med en brækket knogle i højre arm.

I retten nægtede den 31-årige stedfar sig skyldig og forklarede, at pigen havde pådraget sig skaderne efter et fald fra en ståltrappe. Alligevel valgte retten at idømme manden halvandet års fængsel for den grove vold og voldtægt af pigen.

Her blev pigens 28-årige mor også dømt for medvirken til vold, fordi hun efter rettens opfattelse kendte til pigens mishandling uden at gribe ind. Begge har pakistansk baggrund.

Det var lægepersonale på Odense Universitetshospital, der slog alarm, da pigen ankom på skadestuen med den brækkede arm og flere andre skader på kroppen. Her forklarede moderen, at pigen var faldet ned af en ståltrappe udenfor, mens stedfaderen forinden havde fortalt, at det var et fald fra en indendørs trappe.

De modstridende forklaringer fik personalet til at fatte mistanke og herfra blev sagen meldt til politiet.

Den 31-årige mand fik halvandet års fængsel for vold og voldtægt, mens moderen fik 40 dages betinget straf og samfundstjeneste for at have kendt til overgrebene uden at gribe ind.

Både stedfaderen og moderen, der ikke længere danner par, ankede dommen på stedet.