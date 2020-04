Hospitaler udsættes for flere angreb af cyberkriminelle

Hospitaler og myndigheder, der er optaget af at bekæmpe coronakrisen, udsættes i denne tid for et stigende antal angreb fra cyberkriminelle.

Det oplyser Interpol lørdag i en pressemeddelelse. Der er tale om 'en betydelig' stigning i antallet af forsøg med såkaldt ransomware. Lykkes det, kan de kriminelle erobre offerets data og systemer og derefter kræve løsepenge.

I de aktuelle sager går forsøgene ud på at hindre hospitaler og andre i at tilgå vitale filer og systemer, hvis der ikke sker betaling.

Interpol er den største internationale politiorganisation og udveksler blandt andet oplysninger om efterlyste personer og om nye tendenser inden for grænseoverskridende kriminalitet.

Interpols afdeling for cyberkriminalitet har base i Singapore, og det er da også herfra, at lørdagens advarsel stammer.

På grund af tendensen er der udsendt en advarsel til politiet i de 194 medlemslande.

Pressemeddelelsen indeholder ikke oplysninger om specifikke sager eller om antal, men generalsekretær Jürgen Stock siger, at det er skruppelløse kriminelle, som søger at skabe en fortjeneste på bekostning af syge patienter.

- At låse hospitaler ude af deres kritiske systemer vil ikke kun forsinke hurtige medicinske indgreb i disse usædvanlige tider, men kan direkte forårsage dødsfald, udtaler han.

Politiorganisationen deltager i efterforskninger med nationalt politi om de aktuelle problemer, men samarbejder også med private firmaer i it-sikkerhedsbranchen, fremgår det.