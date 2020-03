Hostede på togfører og truede ham med corona

En patrulje fra Østjyllands Politi tog torsdag imod en 21-årig mand på banegården i Aarhus, fordi en togfører kort for inden havde ringet til politiet og fortalt, hvordan den 21-årige havde hostet på ham og sagt, at han var smittet med covid-19.

Det oplyser Østjyllands Politi.



Baggrunden for episoden var ifølge politiet, at den 21-årige og tre af hans venner havde fået en afgift for at køre uden billet, og det havde den unge mand været godt utilfreds med.

Han provokerede derfor gentagne gange togføreren, og på et tidspunkt hostede han så mod konduktøren og sagde højt ud i togkupéen, at han havde corona.



Politiet stod derfor på toget i Aarhus, hvor de anholdte den 21-årige og sigtede ham for trussel om vold mod en person i offentlig tjeneste.

Da de visiterede den unge mand, fandt de også en bushammer, som han blev sigtet for at have stjålet.

Det var bare for sjov

Den 21-årige forklarede betjentene, at han ikke havde corona, og at det bare havde været for sjov.

Han blev dog alligevel undersøgt af en læge, og hans sundhedsjournaler blev tjekket igennem.

Da han ikke havde symptomer på sygdom, og han ikke stod som smittet i systemet, blev det vurderet, at han ikke havde corona.

Corona eller ej - den 21-årige kan stadig se frem til et retsligt efterspil, da han nu er sigtet for trussel om vold mod en person i offentlig tjeneste og for tyveri.