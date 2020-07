Et par er blevet anholdt og sigtet for en lang række lovovertrædelser, efter at de raserede hotelværelse og gik amok

Et hotelophold gik helt galt for en mand og en kvinde, der havde lejet et værelse på Rytoften i Hasle ved Aarhus.

Det forklarer Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Begge parter endte med at blive anholdt, og hold nu godt fast.

Klokken 6.54 torsdag fik politiet en anmeldelse om uro ved hotellet. Her løb manden nøgen rundt og skreg efter at have haft et voldsomt skænderi med kvinden.

Ved ankomsten så politiet, at manden havde flere skrammer og kradsemærker på kroppen. Politiet valgte at sigte ham for at forstyrre den offentlige orden.

Men mens de var i gang med det, kom den 30-årige kvinde pludselig susende ud fra hotellets p-plads i en bil. Her sad hun bag rattet iført skjorte og intet andet.

Betjentene forsøgte at standse kvinden, men uden held, og betjentene måtte springe for livet. En betjent fik efterfølgende fat i kvindens arm, men det stoppede hende heller ikke.

'I stedet accelererede hun, så betjenten blev trukket lidt hen af vejen, inden han slap sit greb,' lyder det i døgnrapporten.

Det fik betjentene til at sætte efter hende i en politibil. Endelig blev hun herefter bragt til standsning, efter at hun havde kørt over for rødt.

Men vi er ikke færdige ...

Kvinden var påvirket af stoffer og alkohol. Hun kan se frem til følgende sigtelser:

• Ikke at efterkomme politiets anvisninger

• Vold mod polititjenestemand

• Narkokørsel

• Spritkørsel

• Kørsel over for rødt lys

• Manglende tegngivning i trafikken

• Forstyrrelse af den offentlige orden.

Hotelværelset, som de to havde efterladt, slap desuden heller ikke uden ridser i lakken.

Flere ting var kastet rundt, og inventar for flere tusinde kroner var smadret.

Begge kan se frem til en sigtelse for hærværk, mens de samtidig må forvente at få et erstatningskrav fra hotellet.

Da politiet undersøgte hotelværelset nærmere, fandt de ligeledes ulovlige piller, og parret sigtes i samme ombæring for besiddelse af euforiserende stoffer.