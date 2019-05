Hovedbanegården evakueret: 'Kritisk situation'

OPDATERET 10.38: Politiet oplyser på Twitter, at togene kører igen. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller også, at stationen er genåbnet.

Togtrafikken kører igen til og fra Hovedbanegården #politidk https://t.co/n1ocEkKCQP — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 21, 2019

Banedanmark skriver samtidig, at der komme til at gå noget tid, før trafikken kører efter den normale køreplan igen.

Hovedbanegården bliver lige nu evakueret og togdriften er indstillet.

10.01 får politiet en melding om, at der er gået en alarm på Hovedbanegården, siger vagtchef i Københavns Politi, Jesper Frandsen.

- Der er gået en alarm dernede, men vi ved ikke, hvorfor den er gået, siger Jesper Frandsen.

- DSB har i ankomsthallen en højtaler, der fortæller, hvad de gerne vil have, at folk gør. Den siger så, at folk skal forlade Hovedbanegården af egen drift.

Vagtchefen fortæller, at der på nuværende tidspunkt ikke er tegn på ild eller røg på Hovedbanegården. Men politiet er til stede for at undersøge, hvor alarmen kommer fra.

Togdriften er indstillet, indtil politiet har fundet ud af, hvor alarmen kommer fra.

Togene kører kun til Valby og Dybbølsbro og nord for København H til Østerport, oplyser DSB på Twitter.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet bliver der i højtaleren sagt, at banegården bliver evakueret på grund af en 'kritisk situation'.