Hovedløse kroppe skyllet op på strand i ferieparadis

Et kvindehoved og to hovedløse mandekroppe er blevet fundet på strande i Thailand. Politiet antager, at der er forbindelse mellem de tre sager

Et særdeles skrækindjagende mysterium udspiller sig i disse dage i turistparadiset Thailand.

Inden for få dage er der nemlig skyllet to hovedløse mandekroppe og et kvindehoved uden krop på to forskellige strande. Hvem det er, og hvad der er sket, ved myndighederne ikke.

Det skriver britiske Independent.

Den ene mandekrop skyllede op på Mae Ramphueng Beach cirka 100 kilometer syd for Bangkok. Manden er ikke blevet identificeret, men han havde en tatovering med skrift på engelsk på sit håndled. Desuden var der tydelige tegn på snitsår ved halsen.

Den anden mandekrop blev fundet cirka ti kilometer længere syd på og var kun iført underbukser.

Sammenhæng mellem dødfald

Ifølge Independent anslår myndighederne, at manden med tatoveringen døde mindst en uge inden, hans lig blev fundet, mens alt tyder på, at den anden mands var død i hvert fald ti dage, før han blev fundet.

Ud over de to makabre fund på strandene har fiskere ved Prapadaeng fundet et hoved fra en kvinde i havet.

Prasert Buakhao fra politiet i South Samrong siger ifølge Independent, at politiet arbejder ud fra en teori om, at de tre dødsfald har forbindelse til hinanden. Først og fremmest prøver de at fastslå personernes identitet, men det arbejde har endnu ikke båret frugt.

Strandene, hvor de to mænd blev fundet, ligger i en af Thailands mest turistede provinser.