Hovedmistænkt i sag om dobbelt-drab i Marokko tilstår

Retssagen mod 24 mænd, der anklages for det brutale drab på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland, blev torsdag genoptaget ved en domstol i Marokko.

To gange tidligere er retssagen blevet udskudt, men torsdag kom der omsider skred i sagen.

En af de fire hovedmistænkte i sagen erkender ifølge norske VG at have dræbt kvinderne.

Han har ifølge mediet forklaret, at han indtil sin anholdelse var tilhænger af Islamisk Stat (IS).

- Jeg plejede at elske Islamisk Stat, men nu ved jeg ikke. Alt hvad jeg ved er, at jeg angrer, at jeg de dræbte de to turister, lød det fra Abdesamed El Joud.

Det var 17. december sidste år, at de to studerende blev fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko.

Sagen skulle have været indledt 2. maj, men blev først udsat på grund af mangel på forsvarsadvokater.

Den 16. maj blev sagen igen udsat, fordi den danske families bistandsadvokat krævede, at den marokkanske regering blev holdt ansvarlig for drabene og skulle stille med en repræsentant i retten.

Da de tiltalte ankom torsdag, skete det ifølge AFP under stort sikkerhedsopbud ved retsbygningen i Sale nær hovedstaden Rabat.

Tre af mændene er tiltalt for drab, mens en fjerde er anklaget for at have haft en koordinerende rolle for gruppen, som forud havde svoret troskab til IS.

Ud over drab anklages mændene også for terror og for at have tilsluttet sig en terrorgruppe.

Hvis mændene findes skyldige, risikerer de dødsstraf. Marokko har dog ikke eksekveret dødsstraf siden 1993.

Advokat Hafida Makssaui, der repræsenterer de fire hovedmistænkte, har tidligere sagt til VG, at de vil erkende terrorhandlinger.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra den norske by Bryne var sammen på trekking i Atlasbjergene, da de blev dræbt.

De studerede begge på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Efter drabet kom det frem, at de to kvinder var blevet stukket med kniv og halshugget. En video viser angiveligt drabet på en af kvinderne.

Videoen blev offentliggjort på sociale medier, og flere personer i både Danmark og Norge er blevet dømt for at dele videoen.