Hovedtiltalt i stor svindelsag fængslet

Den 46-årige blev anholdt under stor dramatik søndag

En af de hovedtiltalte i den store svindelsag "Operation Greed" blev mandag varetægtsfængslet på ny.

Det skete, efter at en 46-årig mand ved Retten i Glostrup blev præsenteret for nye sigtelser, der handler om vidnetrusler og forsøg på medvirken til falsk forklaring, oplyser specialanklager Maria Cingari.

Den 46-årige blev anholdt søndag, men det skete efter stor dramatik, hvor betjente angiveligt blev forsøgt påkørt i forbindelse med anholdelsen i Dragør.

I den forbindelse skød politiet.

Den 46-årige sad på passagersædet. Hændelsen søndag har ikke dannet grundlag for den nye varetægtsfængsling.

Derimod er han blevet fængslet på baggrund af sigtelser om vidnetrusler og forsøg på medvirken til falsk forklaring, da han mødtes med et vidne i sagen i Rødovre Centrum.

B.T., der var til stede ved retsmødet mandag, skriver, at politiet i hemmelighed overvågede mødet med vidnet.

Desuden forsøgte man at aflytte mændenes samtaler, men kvaliteten af lyden blev dog så dårlig, at optagelsen ikke kunne bruges i retten.

Ifølge B.T. tog den 46-årige og vidnet fra Rødovre Centrum videre til et revisorkontor, hvorfra vidnet sendte en mail til den 46-åriges forsvarer med nogle tilføjelser til sin første vidneforklaring i retten.

Mens vidnet skrev mailen, kiggede den tiltalte ham over skulderen.

Den 46-årige nægter sig skyldig i sigtelserne.

"Operation Greed", som politiet har døbt sagen, tog fart, da politiet efter længere tids efterforskning slog til 10. oktober 2017.

Flere end 40 adresser blev ransaget, og der blev beslaglagt store værdier, herunder mindst 32 ejendomme.

Dagen efter blev 11 mænd varetægtsfængslet for svindel via en stribe selskaber inden for transport, rengøring og andre områder. Seks af de fængslede er siden blevet løsladt.

Flere af de tiltalte er i familie med hinanden, oplyste politiet i forbindelse med tiltalerejsningen.

I alt er 17 mænd og tre selskaber tiltalt for i alt at have hvidvasket 530 millioner kroner, ligesom statskassen skal være blevet unddraget 297 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

Det var i oktober i år, at den 46-årige blev løsladt sammen med tre andre. Men nu skal han altså sidde varetægtsfængslet, indtil dommen afsiges.

Det ventes at ske til oktober næste år.