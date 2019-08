Hovedvej spærret: 15 tons korn på vejen

Omfartsvejen Augustenborg på Als. Væltet kornvogn spærre det nordgående spor, ca. 15 tons korn på vejen. Tidshorisont for oprydning pt. ukend. Omkørsel via Langdel gennem Augustenborg. Politi er på stedet og hjælper med trafikregulering. Vi opdatere her.

/Vagtchefen#politidk