Hillerødmotorvejens forlængelse er lige nu spærret mellem Allerød og Hillerød S. Der er spærret i begge retninger.

Det bekræfter vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

- Klokken 14.10 får vi anmeldelse om et frontalt sammenstød på Hillerødmotorvejens forlængelse. En person er fløjet til Rigshospitalet med helikopter, og der er gået brand i den ene bil. Vi har afspærret i begge retninger for at få arbejdsro, siger vagtchefen.

De fangede billisterne der er fanget på vejen af ulykken er ved at blive lukket. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet melder om voldsomme scener.

- Der er to fuldstændigt afbrændte biler. Man har åbnet sporet i nordgående retning, for at få folk væk, som har siddet fast i lang tid. Jeg tror, at der er tre biler involveret i ulykken, siger han.

Der er i øjeblikket en person i kritisk tilstand, som er fløjet til Rigshospitalet i lægehelikopter. Foto: Kenneth Meyer

Vejdirektoratet melder om en forlænget rejsetid resten af eftermiddagen på grund af uheldet.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har der været to biler i brand som følge af ulykken. Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...