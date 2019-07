Hovedvej spærret: Bil i brand

Hovedvej 16 på Djursland er spærret i begge retninger, fordi en bil har ramt et træ og er brudt i brand

Et solouheld har onsdag eftermiddag spærret Hovedvej 16 på Djursland.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Ved uheldet kom ingen til skade, men bilen er brudt i brand.

- Køretøjet har påkørt et træ, og så er der brudt brand i bilen. Det er ved at brede sig til et træ, og der er jo en del tør beplantning, uddyber vagtchef Michael Ørum.

- Brandvæsnet er fremme og er i gang med at slukke, tilføjer han.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet klokken 16.24.

Hovedvejen er spærret i begge retninger vest for Ramten.