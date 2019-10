Hovedvej spærret efter alvorlig ulykke

Herningvej, rute 15, er onsdag eftermiddag blevet spærret som følge af en alvorlig ulykke.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- Der er en traktor, som er ved at dreje ind ad en sidevej, og en personbil kører derfor over i den modkørende vejbane for at komme udenom. Her kører den frontalt ind i en varevogn, siger vagtchef Ole Vanghøj til Ekstra Bladet.

To personer er kommet alvorligt til skade i ulykken, oplyser vagtchefen.

Han fortæller, at en tredje bil også var involveret i ulykken, men ingen personer fra den bil er kommet noget til. Føreren af traktoren er også uskadt.

Som følge af den alvorligt ulykke er vejen blevet spærret mellem krydset med hovedvej 11 Brejningvej i øst og rundkørslen, hvor vejen møder hovedvej 28 Novej i vest.

Det er uvist, hvor længe vejen vil være spærret, men ifølge politiet vil der gå lang tid.

- Vi skal blandt andet have en bilinspektør på stedet, og han skal køre langt for at komme derhen, så det varer længe, før vi kan åbne op på stedet igen, siger vagtchefen.

Bilister, der kommer fra vest, opfordres til at køre mod nord ad Lergravvej og derfra mod vest ad Gammel Landevej, og derfra mod syd ad Attenagrevej, mens bilister fra øst skal køre den anden vej ad samme rute.

Opdateres...